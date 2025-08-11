«The Track»: Το ντοκιμαντέρ με παραγωγό τον Κρις Χέμσγουορθ - Real.gr

Η εταιρεία παραγωγής των Κρις Χέμσγουορθ (Chris Hemsworth) και Μπεν Γκρέισον (Ben Grayson), συμμετέχει στην παραγωγή της ταινίας «The Track» που επικεντρώνεται στο ολυμπιακό άθλημα Λουτζ, στη Βοσνία.

Αποτελεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Καναδού σκηνοθέτη Ράιαν Σίντχου (Ryan Sidhoo), ενώ θα προβληθεί αυτόν τον μήνα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σεράγεβο, στο πλαίσιο του προγράμματος Open Air Premiere.

Η παραγωγή ήδη έχει κάνει μία επιτυχημένη πορεία σε διάφορα φεστιβάλ εφέτος, συμπεριλαμβανομένων των True/False Festival στο Μισούρι και Hot Docs στο Τορόντο, καθώς και του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Φρανσίσκο.

Ο Γκρέισον και ο Κέβιν Τζόζεφ (Kevin Joseph) της Wild State έχουν τον ρόλο των εκτελεστικών παραγωγών στην ταινία, η οποία ακολουθεί τρεις έφηβους -τον Mirza, τον Zlatan και τον Hamza- να κυνηγούν το όνειρο της συμμετοχής τους στους Ολυμπιακούς αγώνες στο μεταπολεμικό Σεράγεβο.