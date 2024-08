«The Lord of the Rings»: Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της ταινίας κινουμένων σχεδίων

Tο πρώτο τρέιλερ για το “The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim” παρουσίασε η Warner Bros. Pictures. Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες το Δεκέμβριο. Διαδραματίζεται 261 χρόνια πριν από τα επικά γεγονότα του “The Fellowship of the Ring” και αποκαλύπτει μία ιστορία του εμβληματικού βασιλιά του Rohan, Helm Hammerhand με τον Brian Cox να δανείζει την φωνή του.