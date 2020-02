The Matrix 4: Φωτογραφίες και βίντεο του Κιάνου Ριβς από τα γυρίσματα της ταινίας

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ενώ οι ανεπίσημες φωτογραφίες και βίντεο από τον Σαν Φρανσίσκο δείχνουν τον Neo... (Κιάνου Ριβς) να κρατά ένα φλιτζάνι καφέ και να συζητά με συντελεστές της ταινίας, οι εικόνες εξακολουθούν να μην πείθουν τους θαυμαστές αν στην πραγματικότητα έχουν αρχίσει τα γυρίσματα του «Matrix 4». Η Warner Bros δεν έχει ακόμα αποκαλύψει λεπτομέρειες.

Look who it is! Beloved actor Keanu Reeves was spotted in San Francisco today doing some "Matrix 4" filming. https://t.co/gN4hTWzF9vpic.twitter.com/fDa3bQikxP