The Weeknd: Το νέο του τραγούδι κυκλοφορεί σε λίγες ημέρες

Ο κορυφαίος Καναδός τραγουδιστής και παραγωγός The Weeknd θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου το πρώτο του τραγούδι με τίτλο «Dancing in the Flames» από το νέο άλμπουμ «Hurry Up Tomorrow». Το περασμένο Σάββατο, έδωσε μία πρώτη γεύση κατά τη διάρκεια μιας ξεχωριστής συναυλίας του, στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας.