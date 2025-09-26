Θοδωρής Κυριακού: Ο νέος ρόλος του Προέδρου του Ομίλου Antenna στη γεωπολιτική και τις επενδύσεις - Real.gr

Στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, έκανε πρεμιέρα μια πρωτοβουλία με φόντο τις μεγάλες γεωπολιτικές και επενδυτικές ισορροπίες. Πρόκειται για τη Συμμαχία για την Ευρώπη και τον Κόλπο στη Γεωπολιτική και τις Επενδύσεις (AEGGIS), ένα σχέδιο που φέρει την προσωπική σφραγίδα του Προέδρου του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, Θοδωρή Κυριακού, σε συνεργασία με το Atlantic Council, το ισχυρότερο think tank των ΗΠΑ.

Ο Θοδωρής Κυριακού και ο Fred Kempe, επικεφαλής του Atlantic Council, υπέγραψαν συμφωνία για τη διοργάνωση ετήσιων Συνόδων Κορυφής Ευρώπης – Κόλπου, που φιλοδοξούν να δημιουργήσουν μια νέα γέφυρα μεταξύ των δύο περιοχών σε γεωπολιτικό και επενδυτικό επίπεδο. Οι Σύνοδοι αυτές θα πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στην Ελλάδα, με την πρώτη να έχει προγραμματιστεί για το 2026, τοποθετώντας τη χώρα μας στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων.

Η ανταπόκριση ήταν άμεση και ηχηρή. Τριάντα Αρχηγοί Κρατών, Πρωθυπουργοί, διεθνείς επενδυτές και ηγέτες του επιχειρείν συνεχάρησαν τον Θοδωρή Κυριακού και τον Fred Kempe για την πρωτοβουλία. Στην πρώτη αυτή συνάντηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αναπληρωτής Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου David Lammy, ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου Jasem Mohamed AlBudaiwi και ο Υπουργός Επικρατείας του Qatar Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi.

Η νέα Πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, συναντήθηκε για πρώτη φορά με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και εξέφρασε τη θερμή της εκτίμηση προς τον Θοδωρή Κυριακού, επισημαίνοντας τον ρόλο του στη γεφύρωση λαών και πολιτισμών. Στάθηκε ιδιαίτερα στους στενούς προσωπικούς δεσμούς που έχει αναπτύξει η οικογένεια Κυριακού με την οικογένεια Τραμπ, δεσμούς που, όπως είπε, μετρούν πολλά χρόνια.

Ηγετικές φωνές από όλο τον κόσμο έσπευσαν να αναδείξουν τον ρόλο του Έλληνα επιχειρηματία:

Ο Fred Kempe τόνισε πως «ο Θοδωρής Κυριακού είναι επιχειρηματίας που ολοκληρώνει ό,τι ξεκινά» και πως η συνεργασία Ομίλου Antenna – Atlantic Council μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στις σχέσεις Ευρώπης και Κόλπου.

Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, επαίνεσε την ηγεσία του Κυριακού, σημειώνοντας πως «η στρατηγική πλατφόρμα που δημιούργησε είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται ο κόσμος σήμερα».

Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης υπογράμμισε πως η συμμαχία αυτή «φέρνει την Ελλάδα στο επίκεντρο του γεωπολιτικού ενδιαφέροντος».

Με τη δημιουργία του AEGGIS, ο Θοδωρής Κυριακού δεν ενισχύει απλώς τη διεθνή θέση του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, αλλά αναδεικνύεται σε κομβικό παίκτη μιας νέας αρχιτεκτονικής γεωπολιτικής και επενδύσεων, με την Ελλάδα να αποκτά στρατηγικό ρόλο στη συνεργασία Ευρώπης και Μέσης Ανατολής.

Δηλώσεις

Θοδωρής Κυριακού – Πρόεδρος Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ

Πρόσφατα ανακοινώσαμε μια πολύ μεγάλη συνεργασία του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, με το Atlantic Council, το κορυφαίο Think Tank για τη διοργάνωση μιας ετήσιας Συνόδου Κορυφής, για να φέρει πιο κοντά, να γεφυρώσει τις σχέσεις των χωρών του Κόλπου, της Μέσης Ανατολής, και της Ευρώπης για πρώτη φορά. Αυτή η Σύνοδος, όπως είχαμε ανακοινώσει θα πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην Ελλάδα, σε επίπεδο αρχηγών κρατών και παγκόσμιων ηγετών. Σήμερα στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ κάναμε την πρώτη μας συνάντηση με αρκετούς ηγέτες από όλο τον κόσμο και πολύ μεγάλους επενδυτές με το Atlantic Council, όπου συζητήσαμε τις λεπτομέρειες, ανταλλάξαμε ιδέες, ώστε η Σύνοδος που θα πραγματοποιηθεί του χρόνου στην Ελλάδα να έχει τη μέγιστη επιτυχία. Είμαστε πολύ περήφανοι που μπορούμε να συμβάλουμε στη γεφύρωση αυτών των σχέσεων, σε μια εποχή που οι αλλαγές είναι ραγδαίες σε γεωπολιτικό επίπεδο.

Φρεντερίκ Κεμπ – Πρόεδρος και CEO Ατλαντικού Συμβουλίου

Ο ΑΝΤΕΝΝΑ και το Ατλαντικό Συμβούλιο θα χτίσουν στενές σχέσεις ανάμεσα στην Ευρώπη και τον Κόλπο. Και είναι μια κρίσιμη στιγμή για να χτίσουμε αυτές τις σχέσεις λόγω αυτών που φέρνουν στο τραπέζι τα δύο μέρη. Ο Κόλπος, όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ισχυρός παίκτης στην ενέργεια και στα οικονομικά. Αλλά είναι επίσης και μια ομάδα οικονομιών που είναι καινοτόμες, που αναπτύσσονται και αναζητούν νέες επενδύσεις σε πρωτοποριακούς τομείς. Η Ευρώπη χρειάζεται νέες επενδύσεις και διαθέτει πολλά απίστευτα περιουσιακά στοιχεία, αλλά επίσης γεωπολιτική σημασία. Και η Ευρώπη είναι σε μια περίοδο μεταβατική, όπου γνωρίζει ότι πρέπει να επενδύσει περισσότερα για τη δική της ασφάλεια, γνωρίζει ότι πρέπει να καινοτομεί ταχύτερα και να αναπτύσσεται ταχύτερα. Και βλέπουμε ότι είναι μια φυσική εταιρική σχέση που δεν έχει αναπτυχθεί αρκετά. Κι ελπίζουμε ότι μέσω αυτής της συνεργασίας θα μπορέσουμε να οδηγήσουμε τις ανεπίσημες επαφές μεταξύ κυβερνήσεων, επιχειρήσεων, κοινωνιών των πολιτών και των μέσων ενημέρωσης πολύ πιο κοντά μαζί, καθώς οι επίσημες επαφές διευρύνονται μεταξύ της Ευρώπης και του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου.

Ο ηγέτης του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ και CEO Θοδωρής Κυριακού είναι επιχειρηματίας. Tου αρέσει να οδηγεί τα πράγματα σε ολοκλήρωση. Θα ήθελα να πιστεύω ότι προέρχομαι από την ίδια σχολή σκέψης. Οπότε κι οι δυο είμαστε άνθρωποι που τους αρέσει να κάνουν πράγματα που κάνουν τον κόσμο καλύτερο. Όχι να κάνουμε πράγματα μόνο για μας, αλλά πράγματα που κινούν τη βελόνα προς θετική κατεύθυνση. Και επιπλέον οι δυο οργανισμοί μας είναι ενεργητικοί, δυναμικοί, γεμάτοι με ανθρώπους που θέλουν να κάνουν τη διαφορά.

Τζόρτζια Μελόνι – Πρωθυπουργός Ιταλίας

Η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης στο ιδρυτικό πρόγευμα που παρέθεσαν ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ και το Atlantic Council και επαίνεσε την ηγεσία του Θοδωρή Κυριακού.

Στο σημερινό ταραγμένο γεωπολιτικό περιβάλλον, λίγες σχέσεις παίζουν αποφασιστικό ρόλο για το μέλλον της παγκόσμιας σταθερότητας, όπως η σχέση μεταξύ της Ευρώπης και του Κόλπου. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι, οι περιφερειακές συγκρούσεις, η ενεργειακή ασφάλεια, o τεχνολογικός μετασχηματισμός, και η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν από κανένα έθνος από μόνο του. Απαιτούνται εταιρικές σχέσεις που δεν είναι μόνο ισχυρές, αλλά οραματικές. Για αυτόν το λόγο είμαι ιδιαίτερα υπερήφανη που αναγνωρίζω την ηγεσία του Θοδωρή Κυριακού και του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ. Μαζί με τον Φρέντρικ Κεμπ και το Ατλαντικό Συμβούλιο, ο Θοδωρής πρωταγωνίστησε στη δημιουργία της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας Ευρώπης Κόλπου, για τη γεωπολιτική και τις επενδύσεις. Αυτή η πρωτοβουλία είναι ακριβώς το είδος της στρατηγικής πλατφόρμας που ο κόσμος χρειάζεται αυτή τη στιγμή.

Γιώργος Γεραπετρίτης – Υπουργός Εξωτερικών

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ έκανε μια καταπληκτική συμμαχία, μια συμμαχία με μεγάλο γεωπολιτικό αποτύπωμα με το Atlantic Council τη μεγαλύτερη, την πιο σημαντική δεξαμενή σκέψης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με τη συμμαχία αυτή παράγεται μια πραγματική συμμαχία για την Ευρώπη, η οποία φέρνει κοντά τη Μέση Ανατολή με την Ευρώπη και τη Δύση, μια Σύνοδος η οποία θα φέρει την Ελλάδα στο επίκεντρο του γεωπολιτικού ενδιαφέροντος, θα φέρει επιχειρηματίες και πολιτικούς. Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ και ο Πρόεδρός του κ. Θοδωρής Κυριακού, με μεγάλη πρόσθετη αξία για τη χώρα μας, με διπλωματικό κεφάλαιο το οποίο εισφέρει, μείζονος σημασίας για την Ελλάδα…