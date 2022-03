«Θρίλερ» με τον Γουίλ Σμιθ - Η Ακαδημία Κινηματογράφου «καταδικάζει» το χαστούκι και ξεκινά έρευνα - Αντιδράσεις στο Twitter

Η Ακαδημία Κινηματογράφου των Όσκαρ «καταδίκασε» το χαστούκι του Γουίλ Σμιθ στον Κρις Ροκ και τόνισε ότι ξεκίνησε επίσημη έρευνα για το περιστατικό, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ.

H Ακαδημία Κινηματογράφου των Όσκαρ «καταδικάζει» το χαστούκι του Γουίλ Σμιθ στον Κρις Ροκ κατά τη διάρκεια των Oscars 2022, αναφέροντας ότι ξεκίνησε επίσημη έρευνα επί του περιστατικού, σύμφωνα με το BBC.

Νωρίτερα, πληροφορίες της DailyMail, ανέφεραν ότι τα μέλη της Ακαδημίας διχάζονται για το αν θα πάρουν πίσω το Όσκαρ από τον Γουίλ Σμιθ, το οποίο κέρδισε για την ερμηνεία του στην ταινία «King Richard», επειδή το χαστούκι παραβιάζει έναν νέο κώδικα συμπεριφοράς που καταρτίστηκε από την Ακαδημία στον απόηχο του κινήματος #MeToo.

«Δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι συγχωρούν τη βία με οποιονδήποτε τρόπο. Υπάρχουν άνθρωποι στην Ακαδημία που πιστεύουν ότι πρέπει να του αφαιρέσουν το βραβείο για να τονίσουν ακριβώς αυτό. Άλλοι, ωστόσο, πιστεύουν ότι δεν πρέπει να του αφαιρεθεί το Όσκαρ», ανέφεραν πηγές, κατά τις ίδιες πληροφορίες.

The Academy said in a new statement it condemns the actions of Will Smith during Sunday night's Oscars and it will launch a formal review of his slapping of presenter Chris Rock. https://t.co/wLqI8oXtrjpic.twitter.com/gAghNuwz2m — ABC News (@ABC) March 28, 2022

Όλα συνέβησαν την ώρα που ο Κρις Ροκ παρουσίαζε το Όσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ και άρχισε να αστειεύεται. Πρώτα με το ζευγάρι Χαβιέρ Μπαρδέμ – Πενέλοπε Κρουζ και μετά με τη σύζυγο του Γουίλ Σμιθ, χλευάζοντας το γεγονός πως είχε σχεδόν ξυρισμένο το κεφάλι της, όπως η Ντέμι Μουρ στο G.I. Jane.

Συγκεκριμένα ο Ροκ, ενώ παρουσίαζε το βραβείο για το καλύτερο ντοκιμαντέρ, πρότεινε στη Τζέιντα Πίνκερ Σμιθ, η οποία έχει αλωπεκίαση, να γυρίσει σίκουελ για το «G.I. Jane», στο οποίο η Demi Moore είχε πρωταγωνιστήσει με ξυρισμένο κεφάλι. Τη στιγμή που ο Ροκ έκανε το αστείο, ο Σμιθ φάνηκε να γελάει, ωστόσο η σύζυγός του έκανε μία γκριμάτσα δείχνοντας ότι δεν της άρεσε καθόλου αυτό που άκουσε.

Τότε ο Σμιθ χωρίς να πει τίποτα και φανερά ενοχλημένος, σηκώθηκε από τη θέση του έχοντας στρέψει όλα τα βλέμματα πάνω του, στάθηκε μπροστά στον διάσημο Αμερικανό κωμικό, του έδωσε ένα χαστούκι και επέστρεψε στη θέση του.

Μάλιστα, όταν κάθισε στη θέση του ακούστηκε να λέει: «Να μην ξαναπιάσεις στο γαμ.. στόμα σου τη γυναίκα μου».

Δείτε το βίντεο με το χαστούκι του Σμιθ στον Ροκ

Chris Rock made a joke about Will Smith's wife, Jada Pinkett-Smith being in "G.I. Jane" because of her bald head. She's spoken openly about having a hair loss condition. Will Smith ran on stage, and slapped Chris Rock. What a slap!!#Oscarspic.twitter.com/GdpRCtMJPK — Dr. Zainab (@Zainab4Peace) March 28, 2022

Ο Γουίλ Σμιθ έλαβε το Όσκαρ Α΄ ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στο φιλμ «Η μέθοδος Γουίλιαμς», όπου ενσαρκώνει τον πατέρα-προπονητή των δύο πρωταθλητριών του τένις Σερίνα και Βίνους Γουίλιαμς.

«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την Ακαδημία»

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του αναφέρθηκε στο συμβάν. «Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την Ακαδημία» του αμερικανικού κινηματογράφου, είπε δακρυσμένος ο ηθοποιός, ο οποίος λίγο νωρίτερα άφησε αποσβολωμένη όλη την αίθουσα ανεβαίνοντας στη σκηνή για να χαστουκίσει τον Κρις Ροκ. «Η αγάπη σε εξωθεί να κάνεις τρελά πράγματα», προσπάθησε να δικαιολογηθεί ο κ. Σμιθ παραλαμβάνοντας το αγαλματίδιο.

Δείτε το βίντεο με την ομιλία του Γουίλ Σμιθ

Την ομιλία του πατέρα του σχολίασε με ένα tweet και ο Jaden Smith. «Ετσι το κάνουμε εμείς» έγραψε.

And That’s How We Do It — Jaden (@jaden) March 28, 2022

Aντιδράσεις στο Twitter

Χρήστης του Twitter δημοσίευσε σε slow motion το χαστούκι βάζοντας τη λεζάντα: «Ο Chris Rock κάνει μορφασμούς για αυτό που ξέρει ότι έρχεται. Το χέρι του μετά βίας τον βρίσκει. Οι ηθοποιοί, ειδικά οι ηθοποιοί δράσης όπως ο Will Smith, ξέρουν πώς να τραβήξουν μια σφαλιάρα. Αυτό ήταν σκηνοθετημένο».

Το βίντεο έγινε viral: «Αυτό έλεγα κι εγώ. Τα Όσκαρ είναι τόσο πεθαμένα, που κανείς δεν νοιάζεται. Ωστόσο, αυτό είναι το μόνο για το οποίο μιλούν όλοι σήμερα».

Chris Rock grimacing for what he knows is coming. His hand barely grazed him. Actors, especially action actors like Will Smith, know how to pull a punch (or slap) This was staged. pic.twitter.com/rLP0TucxHU — ??????? ?? (@ProjectMememar) March 28, 2022

Just another Will Smith L for participating in this fake ass shit for ratings???? pic.twitter.com/SxmVngy6HK — CM???? (@nofcrypto) March 28, 2022

Will Smith slapped another man. Hilarious. I wonder who Jada is sleeping with this week, because I promise you it isn't Will Smith. pic.twitter.com/Ua6YpcJW5A — Rick Nekieta: The ORIGINAL sock puppet Lawyer. (@PickledNekieta) March 28, 2022

Chris rock thought about hitting Will smith back for a minute ?????? pic.twitter.com/HOkfs8EZG5 — Stack Godd (@GoddStack) March 28, 2022

Here's a list of celebs faces when Chris rock got hit by will smith at the Oscar's for all your meme usage pic.twitter.com/FgXnT8jCz4 — December (@Gondolaisgone) March 28, 2022

Chris Rock is a comedian, but Jada Smith has been making Will Smith a joke for years. — Brandon, but not that Brandon. (@TheBrandowsky) March 28, 2022