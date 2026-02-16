Θύμα διαδικτυακής απάτης ο Νίκος Χατζηνικολάου – Προφίλ στο «X» παρίστανε ότι ήταν ο ίδιος - Real.gr

Θύμα διαδικτυακής απάτης δήλωσε ότι έπεσε ο δημοσιογράφος Νίκος Χατζηνικολάου, ο οποίος ενημέρωσε το κοινό μέσω του επίσημου λογαριασμού του στο «X» για την ύπαρξη ψεύτικου προφίλ που τον παρίστανε.
Ο ίδιος γνωστοποίησε το περιστατικό και ζήτησε από τους χρήστες να προχωρήσουν σε αναφορά του λογαριασμού, επισημαίνοντας ότι ο άγνωστος δράστης επικοινωνούσε με φίλους και γνωστούς του.
Ο δημοσιογράφος κατήγγειλε το περιστατικό και έγραψε χαρακτηριστικά: «Αυτός ο απατεώνας αξίζει αναφορά. Παριστάνει εμένα και με έχει… μπλοκάρει!! Και στέλνει μηνύματα σε φίλους και γνωστούς. Παρακαλώ να τον αναφέρετε.»
Λίγο αργότερα ο επίμαχος λογαριασμός απενεργοποιήθηκε.
Η ανάρτηση του Νίκου Χατζηνικολάου:
Αυτός ο απατεώνας αξίζει αναφορά.Παριστάνει εμένα και με έχει… μπλοκάρει!! Και στέλνει μηνύματα σε φίλους και γνωστούς. Παρακαλώ να τον αναφέρετε! pic.twitter.com/j3l8P0jLVb
— Nikos Chatzinikolaou (@NChatzinikolaou) February 16, 2026