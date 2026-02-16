Θύμα διαδικτυακής απάτης ο Νίκος Χατζηνικολάου – Προφίλ στο «X» παρίστανε ότι ήταν ο ίδιος - Real.gr

Quantcast
20:54, 16/02/2026
Θύμα διαδικτυακής απάτης δήλωσε ότι έπεσε ο δημοσιογράφος Νίκος Χατζηνικολάου, ο οποίος ενημέρωσε το κοινό μέσω του επίσημου λογαριασμού του στο «X» για την ύπαρξη ψεύτικου προφίλ που τον παρίστανε.

Ο ίδιος γνωστοποίησε το περιστατικό και ζήτησε από τους χρήστες να προχωρήσουν σε αναφορά του λογαριασμού, επισημαίνοντας ότι ο άγνωστος δράστης επικοινωνούσε με φίλους και γνωστούς του.

Ο δημοσιογράφος κατήγγειλε το περιστατικό και έγραψε χαρακτηριστικά: «Αυτός ο απατεώνας αξίζει αναφορά. Παριστάνει εμένα και με έχει… μπλοκάρει!! Και στέλνει μηνύματα σε φίλους και γνωστούς. Παρακαλώ να τον αναφέρετε.»

Λίγο αργότερα ο επίμαχος λογαριασμός απενεργοποιήθηκε.

Η ανάρτηση του Νίκου Χατζηνικολάου: 

 

