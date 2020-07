Τι ζητούν οι θαυμαστές του Τζορτζ ΡΡ Μάρτιν

Παρόλο που ο συγγραφέας λέει ότι η καραντίνα τον βοήθησε να σημειώσει «πρόοδο» στη συγγραφή του «The Winds of Winte», παραδέχτηκε στα τέλη Ιουνίου ότι έχει ακόμη «πολύ δρόμο» πριν να τελειώσει το βιβλίο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ήρθε η ώρα ο Τζορτζ Ρ.Ρ Μάρτιν (George R.R. Martin) να μπει... φυλακή.

Ο μυθιστοριογράφος το 2019 έδωσε μία υπόσχεση στους θαυμαστές τού «Game of Thrones» ότι, εάν μέχρι τις 29 Ιουλίου του 2020 δεν ολοκληρώσει τη συνέχεια του «A Song of Fire and Ice», τότε θα μπορούν να τον κλείσουν στη φυλακή.