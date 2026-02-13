Τηλεθέαση: Στην πρώτη θέση στο γενικό κοινό η εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου «Ενώπιος Ενωπίω» με καλεσμένο τον Παύλο Ντε Γκρες - Real.gr

Το «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Νίκο Χατζηνικολάου επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη δυναμική του στη βραδινή ζώνη, καταγράφοντας ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις στους πίνακες τηλεθέασης.

Καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου ήταν ο Παύλος Ντε Γκρες, σε μία σπάνια συνέντευξη, που προκάλεσε το ενδιαφέρον του κοινού και συζητήθηκε πριν καν την προβολή της.

Η εκπομπή σημείωσε 11,7% στο δυναμικό κοινό, παραμένοντας σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή, ωστόσο στο σύνολο του κοινού έκανε τη διαφορά, αγγίζοντας το 16,3% και κατακτώντας την πρώτη θέση.

Τα ποσοστά αυτά δείχνουν ότι το «Ενώπιος Ενωπίω» διατηρεί σταθερό και πιστό κοινό, με σαφή απήχηση σε ευρύτερες ηλικιακές ομάδες. Ιδιαίτερα στο γενικό σύνολο, η διαφορά από τον ανταγωνισμό ήταν αισθητή, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του παρουσία στον τηλεοπτικό χάρτη της prime time.

Σύνολο

Δυναμικό

ΠΗΓΗ: enikos.gr