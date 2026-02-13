Quantcast
Τηλεθέαση: Στην πρώτη θέση στο γενικό κοινό η εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου «Ενώπιος Ενωπίω» με καλεσμένο τον Παύλο Ντε Γκρες - Real.gr
10:56, 13/02/2026
Το «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Νίκο Χατζηνικολάου επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη δυναμική του στη βραδινή ζώνη, καταγράφοντας ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις στους πίνακες τηλεθέασης.

Καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου ήταν ο Παύλος Ντε Γκρες, σε μία σπάνια συνέντευξη, που προκάλεσε το ενδιαφέρον του κοινού και συζητήθηκε πριν καν την προβολή της.

Η εκπομπή σημείωσε 11,7% στο δυναμικό κοινό, παραμένοντας σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή, ωστόσο στο σύνολο του κοινού έκανε τη διαφορά, αγγίζοντας το 16,3% και κατακτώντας την πρώτη θέση.

Τα ποσοστά αυτά δείχνουν ότι το «Ενώπιος Ενωπίω» διατηρεί σταθερό και πιστό κοινό, με σαφή απήχηση σε ευρύτερες ηλικιακές ομάδες. Ιδιαίτερα στο γενικό σύνολο, η διαφορά από τον ανταγωνισμό ήταν αισθητή, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του παρουσία στον τηλεοπτικό χάρτη της prime time.

ΠΗΓΗ: enikos.gr

 

