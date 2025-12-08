Quantcast
Την Κυριακή με τη Realnews: Σκάναρε & κέρδισε με το padu app - Real.gr
real player

Την Κυριακή με τη Realnews: Σκάναρε & κέρδισε με το padu app

14:34, 08/12/2025
Την Κυριακή με τη Realnews: Σκάναρε & κέρδισε με το padu app

Τo κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει για κάθε αγορά!

Κέρδισε με 3 μόνο βήματα:

1. Κατέβασε την εφαρμογή padu σε Android και IOS

2. Σκάναρε το QR code

3. Δες αμέσως τι κέρδισες

H προσφορά ισχύει και στην απλή έκδοση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Αγρότες: Επεισόδια με πετροπόλεμο και χημικά στην Κρήτη - Κλειστά τα αεροδρόμια σε Ηράκλειο και Χανιά - BINTEO

Αγρότες: Επεισόδια με πετροπόλεμο και χημικά στην Κρήτη - Κλειστά τα αεροδρόμια σε Ηράκλειο και Χανιά - BINTEO

15:32 08/12
Απάντηση Μητσοτάκη στις «φωνές» μέσα από τη ΝΔ: Δεν θα δώσουμε στους αγρότες χρήματα τα οποία θα μας ζητούν οι ευρωπαίοι να επιστρέψουμε με τόκο

Απάντηση Μητσοτάκη στις «φωνές» μέσα από τη ΝΔ: Δεν θα δώσουμε στους αγρότες χρήματα τα οποία θα μας ζητούν οι ευρωπαίοι να επιστρέψουμε με τόκο

13:42 08/12
«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Δείτε LIVE το συνέδριο

«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Δείτε LIVE το συνέδριο

09:50 08/12
Τραγωδία στη Ζάκυνθο: «Το πίτμπουλ τρόμαξε από πυροβολισμούς κυνηγών...» - Τι λέει η μητέρα του δίχρονου στην DailyMail

Τραγωδία στη Ζάκυνθο: «Το πίτμπουλ τρόμαξε από πυροβολισμούς κυνηγών...» - Τι λέει η μητέρα του δίχρονου στην DailyMail

16:10 08/12
Δίκη για τη δολοφονία του τοπογράφου στο Ψυχικό: Τι πρότεινε η Εισαγγελέας για τους δύο κατηγορούμενους

Δίκη για τη δολοφονία του τοπογράφου στο Ψυχικό: Τι πρότεινε η Εισαγγελέας για τους δύο κατηγορούμενους

12:33 08/12
Εκτάκτως στο νοσοκομείο η Έλενα Παπαρίζου

Εκτάκτως στο νοσοκομείο η Έλενα Παπαρίζου

13:20 08/12
Άννα Βίσση: Διάλειμμα από τη νύχτα και τέλος το Καλλιμάρμαρο – Τα νέα επαγγελματικά της σχέδια

Άννα Βίσση: Διάλειμμα από τη νύχτα και τέλος το Καλλιμάρμαρο – Τα νέα επαγγελματικά της σχέδια

15:15 08/12
Τα τρία τυχερά ζώδια της εβδομάδας 8-14 Δεκεμβρίου 2025 – Νέες ευκαιρίες και όνειρα που γίνονται πραγματικότητα

Τα τρία τυχερά ζώδια της εβδομάδας 8-14 Δεκεμβρίου 2025 – Νέες ευκαιρίες και όνειρα που γίνονται πραγματικότητα

13:01 08/12

Ροή Ειδήσεων

Αγνοούνται 15 αλλοδαποί, μετά την τραγωδία ανοικτά της Ιεράπετρας

Αγνοούνται 15 αλλοδαποί, μετά την τραγωδία ανοικτά της Ιεράπετρας

16:30 08/12
Βουλή: Αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου

Βουλή: Αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου

16:23 08/12
Κίνα: Ανθρωποειδές ρομπότ κλωτσά τον CEO της εταιρείας που το κατασκεύασε ρίχνοντάς τον κάτω - ΒΙΝΤΕΟ

Κίνα: Ανθρωποειδές ρομπότ κλωτσά τον CEO της εταιρείας που το κατασκεύασε ρίχνοντάς τον κάτω - ΒΙΝΤΕΟ

16:15 08/12
Τραγωδία στη Ζάκυνθο: «Το πίτμπουλ τρόμαξε από πυροβολισμούς κυνηγών...» - Τι λέει η μητέρα του δίχρονου στην DailyMail

Τραγωδία στη Ζάκυνθο: «Το πίτμπουλ τρόμαξε από πυροβολισμούς κυνηγών...» - Τι λέει η μητέρα του δίχρονου στην DailyMail

16:10 08/12
Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για το θάνατο του 2χρόνου στη Ζάκυνθο

Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για το θάνατο του 2χρόνου στη Ζάκυνθο

16:00 08/12
Συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Πώς η Ελλάδα ανεβάζει ταχύτητα στην κλινική έρευνα σε μια Ευρώπη που αλλάζει

Συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Πώς η Ελλάδα ανεβάζει ταχύτητα στην κλινική έρευνα σε μια Ευρώπη που αλλάζει

15:59 08/12
Ελεονώρα Μελέτη για Θοδωρή Μαροσούλη: «Περνάμε μια φάση που όταν γυρίζω εγώ στην Ελλάδα, φεύγει αυτός»

Ελεονώρα Μελέτη για Θοδωρή Μαροσούλη: «Περνάμε μια φάση που όταν γυρίζω εγώ στην Ελλάδα, φεύγει αυτός»

15:45 08/12
«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Το νέο παγκόσμιο υγειονομικό τοπίο - Καινοτομία, ελλείψεις και το στοίχημα του Εθνικού Συστήματος Υγείας

«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Το νέο παγκόσμιο υγειονομικό τοπίο - Καινοτομία, ελλείψεις και το στοίχημα του Εθνικού Συστήματος Υγείας

15:39 08/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved