Το επίσημο τρέιλερ του «Peaky Blinders: The Immortal Man» με τον Κίλιαν Μέρφι - Real.gr

Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ του «Peaky Blinders: The Immortal Man», της κινηματογραφικής συνέχειας της εμβληματικής σειράς του Στίβεν Νάιτ (Steven Knight).

Η ταινία έχει προγραμματιστεί να κάνει πρεμιέρα σε επιλεγμένες αίθουσες στις 6 Μαρτίου ενώ θα ακολουθήσει η παγκόσμια κυκλοφορία της στην πλατφόρμα, στις 20 Μαρτίου.

Στη φιλόδοξη παραγωγή σε σκηνοθεσία του Τομ Χάρπερ (Tom Harper) και σενάριο του Νάιτ πρωταγωνιστεί ο βραβευμένος με Όσκαρ Κίλιαν Μέρφι (Cillian Murphy), ο οποίος επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο του Tommy Shelby, τον οποίο ενσάρκωσε στη βραβευμένη δραματική σειρά από το 2013 έως το 2022.

