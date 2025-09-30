To νέο τρέιλερ της ταινίας «Jay Kelly» με πρωταγωνιστές τους Τζορτζ Κλούνεϊ και Άνταμ Σάντλερ - Real.gr

Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το πλήρες τρέιλερ για το πολυαναμενόμενο φιλμ «Jay Kelly», του υποψήφιου για Όσκαρ σκηνοθέτη Νόα Μπόμπακ (Noah Baumbach).

Με πρωταγωνιστές τον Τζορτζ Κλούνεϊ (George Clooney) και τον Άνταμ Σάντλερ (Adam Sandler), η ταινία θεωρείται μία από τις βασικές υποψηφιότητες της πλατφόρμας για τα επερχόμενα βραβεία.

Το σενάριο, που φέρει την υπογραφή του σκηνοθέτη και της Έμιλι Μόρτιμερ (Emily Mortimer), η οποία συμμετέχει και στο καστ, ακολουθεί «τον διάσημο ηθοποιό Jay Kelly (Κλούνεϊ) και τον αφοσιωμένο μάνατζέρ του, Ron (Σάντλερ), σε ένα ταξίδι τους στην Ευρώπη, όπου έρχονται αντιμέτωποι με τις επιλογές τους, τις σχέσεις με τα αγαπημένα τους πρόσωπα και την κληρονομιά που θα αφήσουν πίσω».