Το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί - Real.gr

Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Συμμάζεμα και αντίβαρα» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για την ατζέντα και τα μέτρα για να βγει το ζόρικο φθινόπωρο που αναζητεί ο Μητσοτάκης, αλλά και για τις προσυνεδριακές εκλογικές διαδικασίες που είναι κρας τεστ για την κομματική ενότητα και πειθαρχία, κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.

Μπορείτε επίσης να διαβάσετε:

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Μεταξύ σφύρας και άκμονος – Πολλαπλασιάζονται τα προβλήματα εντός, εκτός και επί τα αυτά – Προετοιμασία για τον δύσκολο χειμώνα της δυσαρέσκειας – Αναζητούνται απαντήσεις μέσω ΔΕΘ και μεταρρυθμίσεων

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ: Τι γυρεύει ο Σαμαράς στο πολιτικό παζάρι; – Γιατί είναι αδύναμη η προοπτική της δημιουργίας ενός νέου κόμματος – Το όνειρο της μεγαλοπρεπούς ρεβάνς…

ΠΑΣΟΚ: Του έδωσε «ανάσα» ο ΟΠΕΚΕΠΕ – Η ανάγνωση των κυβερνητικών χειρισμών και η «απόγνωση» του Μητσοτάκη – Βλέπει «γαλάζιο» εμφύλιο και επενδύει στη διχόνοια της Ν.Δ.

ΚΚΕ: Αναγνώριση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967 – «Διακοπή κάθε συνεργασίας με το κράτος του Ισραήλ, που συνιστά συνενοχή στο έγκλημα»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Σκληρό χαράτσι οι ιδιωτικές ασφάλειες – Κατακόρυφη αύξηση των ασφαλίστρων στη διάρκεια των τελευταίων χρόνων – Τι δείχνει έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού για εταιρείες και κλινικές – Το ένα τρίτο των δαπανών υγείας καλύπτεται από τα νοικοκυριά!

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ: Εξωτερική πολιτική και εσωτερική αντιπαράθεση – Η απουσία στρατηγικής πυροδοτεί εντάσεις και ανακυκλώνει τα αδιέξοδα της χώρας – Η Τουρκία υπογραμμίζει με κάθε ευκαιρία τις πάγιες «αναθεωρητικές» θέσεις της

ΟΥΚΡΑΝΙΑ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Πυρηνικές απειλές και περισσότερα drones – Αμετακίνητες οι μαξιμαλιστικές ρωσικές απαιτήσεις για τερματισμό του πολέμου – Η Μόσχα απορρίπτει εμπράκτως τις εκκλήσεις του Τραμπ για ειρήνη – Κινεζική υποστήριξη στην παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών

ΑΡΘΡΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Λωζάννη, Θράκη και Μπεκτασήδες – Οι επιδιώξεις ενός Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου δεν είναι θέμα θρησκευτικής ανοχής – Διακρίσεις των πολιτών ανάλογα με το θρήσκευμά τους δημιουργούν επικίνδυνες ρωγμές – Δεν επιτρέπεται να δίνουμε «δικαιώματα» σε αλλόθρησκες κυβερνήσεις

ΑΡΘΡΟ ΓΙΑΝΝΗ ΣΧΙΖΑ: Οι χώρες είναι εισόδημα – Η Ελλάδα υστερεί καταφανώς στον τομέα της ποιότητας ζωής – Η πλειονότητα του πληθυσμού έχει να αντιμετωπίσει οξύτατα οικονομικά προβλήματα

ΑΡΘΡΟ ΜΙΧΑΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΑΚΑ: Οι πιο σκληρές συμμορίες φυλακών στον κόσμο (Β’ Μέρος) – Οργανωμένα εγκληματικά συνδικάτα με άτεγκτους κανόνες αφοσίωσης – Ασύλληπτες τιμωρίες μελών σε περιπτώσεις παραβίασης των κανόνων – Όταν η… «λευκή υπεροχή» συνεργάζεται με ισπανόφωνους και Αφροαμερικανούς – Εγκληματική οργάνωση λάμβανε κυβερνητικό χρήμα μέσω… ΜΚΟ

ΙΣΤΟΡΙΑ: Οι Θεραπευτές του Φόβου – Εξορκιστές, κομπογιαννίτες και γιατροί της ψυχής στον Μεσαίωνα – H ψυχική ασθένεια ως πονηρό πνεύμα

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ: Έντεκα ιστορίες, μία αφήγηση χωρίς αθώους – Αυτή την εβδομάδα: Γιάννης Πανούσης, «Δολοφονικοί θερινοί αντικατοπτρισμοί»