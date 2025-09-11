To «Ποντίκι» που κυκλοφορεί - Real.gr

Μπορείτε επίσης να διαβάσετε:
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Στο μυαλό του Κυριάκου Μητσοτάκη – Το πολιτικό σχέδιο πίσω από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη Θεσσαλονίκη – Οι στόχοι, οι προσδοκίες και οι κίνδυνοι για το χειμώνα που έρχεται – «Παγίδες» λόγω ακρίβειας και ρευστότητας στο πολιτικό σκηνικό
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΕΘ: Δημοσκοπικό κρας τεστ – Φόβος στην κυβέρνηση πως η επίδραση των μέτρων θα εξανεμιστεί σύντομα εξαιτίας της ακρίβειας – Κίνηση προσέγγισης του ΠΑΣΟΚ, αλλά χωρίς αντίκρισμα
ΠΑΣΟΚ: Ρέστα στο τραπέζι με πρόγραμμα διακυβέρνησης – Στη ΔΕΘ η ευκαιρία του ΠΑΣΟΚ να εκμεταλλευτεί το δημοσκοπικό κατρακύλισμα της Ν.Δ. – Οι επόμενες έρευνες κρίνουν και την πιθανή σύγκρουση με τον Τσίπρα
ΣΥΡΙΖΑ: Το «εγχείρημα» Τσίπρα οξύνει το πρόβλημα Φάμελλου – Αναμονή για τα μηνύματα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στη σημερινή συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ – Τα σενάρια για νέο κόμμα από τον πρώην πρωθυπουργό διαρκώς φουντώνουν μεγαλώνοντας την αμηχανία της Κουμουνδούρου
ΚΚΕ: Στις επάλξεις για το 13ωρο, κριτική σε κυβέρνηση και… «Μεσσίες» – Κινηματικό ορόσημο η επερχόμενη πανελλαδική απεργία – «Τις όποιες “φοροελαφρύνσεις” εξήγγειλε ο πρωθυπουργός τις έχει προεισπράξει η κυβέρνηση δυο και τρεις φορές»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Το αποτύπωμα των φορολογικών μειώσεων – Πόσο πέφτει ο φόρος ανάλογα με το εισόδημα και τις άλλες παραμέτρους – Το 43% των νέων έως 30 ετών στην Ελλάδα παίρνουν μισθούς πείνας
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: Από Νοέμβριο η αύξηση – Βάσει πληθωρισμού και ΑΕΠ οι αυξήσεις από τον Ιανουάριο του 2026 – Πώς θα γίνεται ο υπολογισμός της εισφοράς αλληλεγγύης
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ: «Δεμένη» σε αμερικανικό καλώδιο η Κύπρος – Το σαμποτάρισμα του πρότζεκτ της Ε.Ε. και η «προστασία» των ΗΠΑ – Για την Ουάσιγκτον η Τουρκία δεν είναι «καμένο χαρτί»
ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Η Chevron «απειλεί» το τουρκολιβυκό μνημόνιο – Ελλάδα και Τουρκία σε αναμονή, τα «κόλπα» του Χαφτάρ και η ευκαιρία της Αθήνας – Ηχηρές προειδοποιήσεις της Αιγύπτου στον Λίβυο στρατάρχη – Ο κίνδυνος αντιπαράθεσης Άγκυρας – Ουάσιγκτον
ΓΑΛΛΙΑ: Πολιτική καταιγίδα – Τέλος εποχής για τον Μπαϊρού, βάπτισμα του πυρός για Λεκορνί εν μέσω κινητοποιήσεων – Ο ρόλος του Εμανουέλ Μακρόν σε μια Βουλή χωρίς πλειοψηφία – Η κοινωνική οργή σιγοβράζει ξανά στους δρόμους
ΑΡΘΡΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Η στιγμή αναδεικνύει τον ηγέτη – Η αναθεωρητική τουρκική στρατηγική συγκρούεται ευθέως με τις προτεραιότητες του ΝΑΤΟ – Ανησυχία από φοβικές απόψεις εντός του κυβερνώντος κόμματος – Η άρση του casus belli συνιστά υποχρέωση της Τουρκίας έναντι όλων
ΑΡΘΡΟ ΓΙΑΝΝΗ ΣΧΙΖΑ: Χωροχρονικά περισσότερος τουρισμός – Μήπως η αναζήτηση προορισμών μέσα στους προορισμούς σημαίνει παραμονή στα ίδια; – Μπορούμε να πλατύνουμε και να βαθύνουμε τα επισκέψιμα σημεία του ελληνικού χώρου
ΜΜΕ: Τέλος στο «τέλος» συνδρομητικής τηλεόρασης – Είναι «λάθος» η κατάργησή του, υποστηρίζει ο ΣΑΠΟΕ – «Στερεί από την εγχώρια παραγωγή έναν σημαντικό πόρο»
ΙΣΤΟΡΙΑ: Βυζάντιο: Κοινωνία και καθημερινή ζωή – Μέρος πέμπτο: Οι καθημερινοί άνθρωποι στα βυζαντινά κείμενα