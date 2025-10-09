Το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί - Real.gr

Μπορείτε επίσης να διαβάσετε:
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Μέσα σ’ όλα, να σου και ο Τσίπρας – Τι σηματοδοτεί για την κυβέρνηση η… παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού – Γιατί η επιπλέον ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό δεν είναι απαραίτητα καλή – Λάθη, παραλείψεις και δυσαρέσκεια «ανακατεύουν» την τράπουλα
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Οριακές οι σχέσεις Μητσοτάκη και Δένδια – Το θέμα Ρούτσι και η εκλογή ηγεσίας στην ΟΝΝΕΔ αύξησαν την αμοιβαία δυσπιστία – Θέμα ηγεσίας βλέπει το Μαξίμου στο… βάθος του τούνελ
ΠΑΣΟΚ: Με «σκληρό ροκ» η απάντηση στον Τσίπρα – Προσέγγιση του ΠΑΣΟΚ σε πρόσωπα και δυνάμεις του ευρύτερου χώρου της Κεντροαριστεράς – Διμέτωπος με τον Μητσοτάκη και τον πρώην πρωθυπουργό
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Τρικυμία φέρνει η αναχώρηση για άλλες θάλασσες – Σε ποια ακροατήρια στοχεύει ο πρώην πρωθυπουργός – Ποντάρει στην ανανέωση με καινούρια πρόσωπα – Αναταραχή, ρευστότητα και αγωνία στον ΣΥΡΙΖΑ
ΚΚΕ: Η στάση του απέναντι στην αναδιάταξη του πολιτικού συστήματος στην πορεία προς το 22ο Συνέδριο – «Διαμορφώνεται με την άμεση και έμμεση στήριξη τμημάτων του κεφαλαίου ένας ψευδεπίγραφος “αντισυστημικός πόλος”»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Ιστορικό υψηλό για την ακρίβεια – Δραματική η κατάσταση παρά την απειλή προστίμων και τις δεσμεύσεις των σούπερ μάρκετ – Στα 20 και πλέον ευρώ η τιμή του μοσχαριού – Όλα δύσκολα και τον ερχόμενο χειμώνα
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ: Εν αναμονή των αναδρομικών οι συνταξιούχοι – Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να ξεπεράσουν τα 15.000 ευρώ – Τι ισχύει για τις δύο βασικές κατηγορίες
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: «Ρωσική απειλή» και ευρωπαϊκή ανασφάλεια – Ο φόβος ως πολιτικό εργαλείο για τα αδιέξοδα της Δύσης – Η ύπαρξη «εξωτερικού εχθρού» βοηθά στη συγκάλυψη εσωτερικών προβλημάτων
ΓΑΛΛΙΑ: Ο Λεκορνί φεύγει, ο Μακρόν μένει μόνος – Ρεκόρ βραχύβιας θητείας, πολιτική ασφυξία και αδιέξοδο στο Παρίσι – Η κόπωση της κοινωνίας και το ρίσκο μιας νέας κάλπης
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ: Αυξημένες πιθανότητες συμφωνίας για τη Γάζα – Οι διαπραγματεύσεις, η αισιοδοξία Τραμπ και τα παιχνίδια της Χαμάς – Η στάση των ενδιάμεσων και η απειλή του Ισραήλ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Τρία σενάρια για την Ουκρανία – Ο υβριδικός πόλεμος και οι αυξημένες πιθανότητες για μεγάλη παράταση των συγκρούσεων – Οι δύο παράγοντες που μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα
ΑΡΘΡΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Διασύνδεση των στόχων Ελλάδας και Κύπρου – Ο αναθεωρητισμός της Άγκυρας περιλαμβάνει «λικνίσματα» ουδετερότητας και λεονταρισμών – Η Τουρκία αγωνίζεται για να διατηρήσει την πολιτική της αξιοπρέπεια – Η διπλωματία δεν λειτουργεί με λαϊκιστικές δραστηριότητες
ΑΡΘΡΟ ΓΙΑΝΝΗ ΣΧΙΖΑ: Διέσχισαν την ορεινή Ελλάδα σε 56 ημέρες – Μια απίστευτη πεζοπορία 1.045 χιλιομέτρων από το Γύθειο μέχρι τον Γράμμο
ΜΜΕ: Τριάδα εποπτικών αρχών για τα ΜΜΕ – Έρχεται το Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης πλάι σε ΕΡΤ και Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
ΙΣΤΟΡΙΑ: Πολιτική και Διοίκηση στο Βυζάντιο – Μέρος δεύτερο: Η διπλωματία ως όπλο