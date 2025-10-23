Το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί - Real.gr

Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Ιδεολογικός… ιερός πόλεμος» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τον πρωθυπουργό που δημιούργησε κρίση για τον Άγνωστο Στρατιώτη χάριν του κέντρου και τσουβαλιάζει το ΠΑΣΟΚ και τα κόμματα δεξιά της Ν.Δ. με την «παράταξη του ξυλολίου», αλλά και για το πολύ βαθύ τραύμα στις σχέσεις Μητσοτάκη – Δένδια μετά την επίμαχη τροπολογία , κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.

Μπορείτε επίσης να διαβάσετε:

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Σύγκρουση στα μαρμαρένια αλώνια – Γιατί η κυβέρνηση ανακίνησε ζήτημα για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Το στοίχημα Μητσοτάκη για ιδεολογική σύγκρουση με την αντιπολίτευση – Ο κίνδυνος για παρενέργειες και η σχέση κόστους – οφέλους

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ – ΔΕΝΔΙΑΣ: Πολύ βαθύ το χάσμα μεταξύ τους – Πρόβλημα για τον πρωθυπουργό οι διαρκείς διαφοροποιήσεις του υπουργού Άμυνας – Απολύτως διακριτός ο εσωκομματικός πόλος του ισχυρότερου δελφίνου

ΠΑΣΟΚ: Μονόδρομος το σκληρό ροκ – Το συνέδριο που απομακρύνεται και οι διαχωριστικές γραμμές – Στόχος το κλείσιμο της όποιας διαρροής προς τον Τσίπρα

ΣΥΡΙΖΑ: Σε κρίσιμη καμπή μετά την παραίτηση Τσίπρα – Κρας τεστ η σημερινή Πολιτική Γραμματεία – Τα δύο βασικά στρατόπεδα και στη μέση ο Φάμελλος – Ερωτηματικά για τη γραμμή που θα χαράξει, σε σχέση με Τσίπρα, ο πρόεδρος του κόμματος

ΚΚΕ: Δεν συμμερίζεται τις προσδοκίες από την εκλογή Ερχιουρμάν – Οι προειδοποιήσεις για «Τέμπη του αέρα» λόγω του κυβερνητικού νομοσχεδίου για την ΥΠΑ

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ: Αθήνα, Άγκυρα και ο ολισθηρός περίγυρος – Ανάμεσα στη διπλωματική ψυχραιμία και τον γεωπολιτικό ρεαλισμό – Η Ελλάδα έχει ξεκαθαρίσει πως δεν θα αποδεχθεί τη συμμετοχή της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα SAFE

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ: Έφυγε ο ανατόμος της ελληνικής ψυχής – Απ’ το «Φορτηγό» στα «Χρόνια που τρέχουν» – Το ταξίδι της εποχής μας

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ανυπέρβλητα προβλήματα στη Γάζα – Η Χαμάς δεν έχει αφοπλιστεί, η ανθρωπιστική βοήθεια φτάνει με δυσκολία – Περισσότερα τα ζόρια στη δεύτερη φάση της συμφωνίας

ΟΥΚΡΑΝΙΑ: Οι Tomahawk προβλημάτισαν το Κρεμλίνο – Αναβολή των ειρηνευτικών συνομιλιών και της συνάντησης Πούτιν και Τραμπ – Απειλές, ελιγμοί και προοπτικές ειρήνευσης

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Μια χώρα σε ετοιμότητα – Από τη στρατιωτική ενίσχυση, στη ζωή σε διαρκή «κατάσταση κρίσης» – Το υπαρξιακό δίλημμα, ο διχασμός και το διακύβευμα – Προετοιμασία των πολιτών για πληροφοριακή αστάθεια και υβριδικές απειλές

ΑΡΘΡΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ορθολογική η διάσκεψη με τις παράκτιες χώρες – Προτιμητέα αντί για περιορισμένη διάσκεψη 5×5 χωρών για τη Μεσόγειο – Η Ελλάδα αυτοπροσδιορίζεται έναντι των διεθνών προκλήσεων – Ποιοι και γιατί θα πρέπει να συμμετάσχουν

ΑΡΘΡΟ ΓΙΑΝΝΗ ΣΧΙΖΑ: Τα φράγματα εκτός μόδας… – Βουλγαρία και Τουρκία έχουν μετατρέψει την κοίτη του Έβρου κατά μεγάλο μέρος σε εικονική – Όλο και περισσότεροι τεχνητοί φραγμοί απομακρύνονται από ποτάμια συστήματα στην Ευρώπη – Οι ποταμοί είναι οι πιο απειλούμενοι τύποι οικοτόπων παγκοσμίως

ΜΜΕ: «Απειλή» για την Τουρκία ο Νίκος Ασλανίδης! – «Επικίνδυνος» και «ανεπιθύμητος» κρίθηκε (αν είναι δυνατόν!) ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ3

ΙΣΤΟΡΙΑ: Η προπαγάνδα του Τρίτου Ράιχ μέσω του κινηματογράφου – Η περίπτωση της Λένι Ρίφενσταλ