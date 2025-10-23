Το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί - Real.gr

Μπορείτε επίσης να διαβάσετε:
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Σύγκρουση στα μαρμαρένια αλώνια – Γιατί η κυβέρνηση ανακίνησε ζήτημα για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Το στοίχημα Μητσοτάκη για ιδεολογική σύγκρουση με την αντιπολίτευση – Ο κίνδυνος για παρενέργειες και η σχέση κόστους – οφέλους
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ – ΔΕΝΔΙΑΣ: Πολύ βαθύ το χάσμα μεταξύ τους – Πρόβλημα για τον πρωθυπουργό οι διαρκείς διαφοροποιήσεις του υπουργού Άμυνας – Απολύτως διακριτός ο εσωκομματικός πόλος του ισχυρότερου δελφίνου
ΠΑΣΟΚ: Μονόδρομος το σκληρό ροκ – Το συνέδριο που απομακρύνεται και οι διαχωριστικές γραμμές – Στόχος το κλείσιμο της όποιας διαρροής προς τον Τσίπρα
ΣΥΡΙΖΑ: Σε κρίσιμη καμπή μετά την παραίτηση Τσίπρα – Κρας τεστ η σημερινή Πολιτική Γραμματεία – Τα δύο βασικά στρατόπεδα και στη μέση ο Φάμελλος – Ερωτηματικά για τη γραμμή που θα χαράξει, σε σχέση με Τσίπρα, ο πρόεδρος του κόμματος
ΚΚΕ: Δεν συμμερίζεται τις προσδοκίες από την εκλογή Ερχιουρμάν – Οι προειδοποιήσεις για «Τέμπη του αέρα» λόγω του κυβερνητικού νομοσχεδίου για την ΥΠΑ
ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ: Αθήνα, Άγκυρα και ο ολισθηρός περίγυρος – Ανάμεσα στη διπλωματική ψυχραιμία και τον γεωπολιτικό ρεαλισμό – Η Ελλάδα έχει ξεκαθαρίσει πως δεν θα αποδεχθεί τη συμμετοχή της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα SAFE
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ: Έφυγε ο ανατόμος της ελληνικής ψυχής – Απ’ το «Φορτηγό» στα «Χρόνια που τρέχουν» – Το ταξίδι της εποχής μας
ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ανυπέρβλητα προβλήματα στη Γάζα – Η Χαμάς δεν έχει αφοπλιστεί, η ανθρωπιστική βοήθεια φτάνει με δυσκολία – Περισσότερα τα ζόρια στη δεύτερη φάση της συμφωνίας
ΟΥΚΡΑΝΙΑ: Οι Tomahawk προβλημάτισαν το Κρεμλίνο – Αναβολή των ειρηνευτικών συνομιλιών και της συνάντησης Πούτιν και Τραμπ – Απειλές, ελιγμοί και προοπτικές ειρήνευσης
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Μια χώρα σε ετοιμότητα – Από τη στρατιωτική ενίσχυση, στη ζωή σε διαρκή «κατάσταση κρίσης» – Το υπαρξιακό δίλημμα, ο διχασμός και το διακύβευμα – Προετοιμασία των πολιτών για πληροφοριακή αστάθεια και υβριδικές απειλές
ΑΡΘΡΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ορθολογική η διάσκεψη με τις παράκτιες χώρες – Προτιμητέα αντί για περιορισμένη διάσκεψη 5×5 χωρών για τη Μεσόγειο – Η Ελλάδα αυτοπροσδιορίζεται έναντι των διεθνών προκλήσεων – Ποιοι και γιατί θα πρέπει να συμμετάσχουν
ΑΡΘΡΟ ΓΙΑΝΝΗ ΣΧΙΖΑ: Τα φράγματα εκτός μόδας… – Βουλγαρία και Τουρκία έχουν μετατρέψει την κοίτη του Έβρου κατά μεγάλο μέρος σε εικονική – Όλο και περισσότεροι τεχνητοί φραγμοί απομακρύνονται από ποτάμια συστήματα στην Ευρώπη – Οι ποταμοί είναι οι πιο απειλούμενοι τύποι οικοτόπων παγκοσμίως
ΜΜΕ: «Απειλή» για την Τουρκία ο Νίκος Ασλανίδης! – «Επικίνδυνος» και «ανεπιθύμητος» κρίθηκε (αν είναι δυνατόν!) ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ3
ΙΣΤΟΡΙΑ: Η προπαγάνδα του Τρίτου Ράιχ μέσω του κινηματογράφου – Η περίπτωση της Λένι Ρίφενσταλ