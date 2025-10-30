Το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί - Real.gr

Μπορείτε επίσης να διαβάσετε:
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Η (δημοσκοπική) φτώχεια φέρνει πόλωση – Η κυβέρνηση υιοθετεί σκληρή ρητορική κατά της αντιπολίτευσης για… τα πάντα – Αγωνία για τους αγρότες, καθώς η Κομισιόν ελέγχει τις επιδοτήσεις μέχρι σεντ – Κλιμακώνεται η σύγκρουση, καθώς τα κόμματα προσπαθούν να… πείσουν
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – ΟΠΕΚΕΠΕ: Σφίγγει η θηλιά του ΟΠΕΚΕΠΕ – Η κυβέρνηση αναβάλλει τις καταθέσεις κρίσιμων μαρτύρων με κομβικό ρόλο – Θορυβημένη από τις επερχόμενες μεγάλες αγροτικές κινητοποιήσεις
ΠΑΣΟΚ: Τα «αυτογκόλ» φέρνουν εσωστρέφεια – Επιμένει ο Δούκας για διάλογο με όλες τις «προοδευτικές δυνάμεις» – Με ΟΠΕΚΕΠΕ και αγρότες βγαίνει μπροστά ο Ανδρουλάκης
ΣΥΡΙΖΑ: Οι δημοσκοπήσεις και ο «μονόδρομος» της «σύγκλισης» με Τσίπρα – Η διαχείριση της κρίσης από τον Φάμελλο και η σύγχυση με την «συμπόρευση»
ΚΚΕ: Το κόμμα στο επίκεντρο του 22ου Συνεδρίου εν μέσω δύσκολων και απρόβλεπτων καιρών – «Η οργανωτική, ιδεολογική και πολιτική αυτοτέλεια του ΚΚΕ ισχύει σε όλες τις συνθήκες και σε κάθε περίπτωση»
ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ: Η Άγκυρα «πετάει» με Λονδίνο – Τα Eurofighter ανοίγουν νέο κεφάλαιο στα τουρκικά εξοπλιστικά – Το Λονδίνο πουλάει αεροσκάφη και αγοράζει επιρροή
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Μίνι έκτακτο βοήθημα για τα Χριστούγεννα – Ο σχεδιασμός αφορά ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και χαμηλότερα εισοδήματα – Το ύψος του επιδόματος αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 400 και 500 ευρώ – Συνταξιούχοι κινδυνεύουν να χάσουν λόγω προσωπικής διαφοράς
ΣΤΕΓΑΣΗ: Νέο στεγαστικό για το 2026 – Πρόγραμμα πιλότος σε ευρωπαϊκό επίπεδο με άξονα την ανακαίνιση – Σημαντικά κριτήρια: παλαιότητα, τετραγωνικά και εισόδημα
ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Η Μόσχα «πιέζεται και απειλεί» – Οικονομικές κυρώσεις, κλιμάκωση συγκρούσεων και αναβίωση της πυρηνικής απειλής – Στρατηγική φθοράς και αποτροπής από την Ουκρανία – Κρίσιμα για τη Ρωσία τα εδάφη βορειοανατολικά του Ντόνετσκ
ΑΡΘΡΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Επιχειρηματικότητα και διεθνείς σχέσεις – Οι ελληνικές κυβερνήσεις σχοινοβατούν επιτυχώς στα δύσκολα θέματα ενέργειας – Η Αθήνα στη σωστή πλευρά της ιστορίας πολύ πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία – Επιτυγχάνουν αποτελέσματα όσοι γνωρίζουν το μέγεθος των προκλήσεων
ΑΡΘΡΟ ΓΙΑΝΝΗ ΣΧΙΖΑ: Ένα ΟΧΙ για όλες τις εποχές – Το σημερινό «όχι», αντί να στρέφεται σε μια προκάτ εικόνα, έχει κύριο αποδέκτη την Τουρκία – Οι καιροί είναι διαφορετικοί, όμως το ηρωικό πνεύμα εξακολουθεί να είναι ωφέλιμο
ΑΡΘΡΟ ΜΙΧΑΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΑΚΑ: Δύο εχθροί στην ίδια πόλη – Folk Nation εναντίον People Nation, ο πόλεμος δύο μεγάλων συμμοριών στο Σικάγο – Στις γειτονιές του δραστηριοποιούνται τουλάχιστον 150.000 μέλη – Εξαγωγή συμβόλων, κωδίκων και οργανωτικής δομής σε άλλες μεγαλουπόλεις
ΜΜΕ: Πεντάγωνο καλεί υπερσυντηρητικά ή και ακροδεξιά ΜΜΕ – Νέες περιοριστικές διατάξεις σε διαχείριση πληροφοριών και ενημέρωση της αμερικανικής κοινής γνώμης – Σφοδρές αντιδράσεις φορέων υπεράσπισης της ελευθερίας του Τύπου
ΙΣΤΟΡΙΑ: Πολιτική και Διοίκηση στο Βυζάντιο – Μέρος τέταρτο: Εικονομαχία: πίστη, εξουσία και κοινωνικός διχασμός