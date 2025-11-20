Το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί - Real.gr

Μπορείτε επίσης να διαβάσετε:
ΛΙΜΑΝΙΑ: Τα λιμάνια στο στόχαστρο – Οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Ελλάδα στη μέγγενη δύο κόσμων – Η Cosco είναι γεωπολιτικό εργαλείο του κινεζικού κράτους
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Οι νέοι πονοκέφαλοι του Μαξίμου – Οι αναποφάσιστοι, οι συνεργασίες που «δεν βγαίνουν» και ο φάκελος ΟΠΕΚΕΠΕ φούντωσαν τα σενάρια για πρόωρες εκλογές το 2026
ΝΔ: Στη… σκιά του ΟΠΕΚΕΠΕ – Την Κυριακή οι κάλπες για τις τοπικές οργανώσεις και τους αιρετούς συνέδρους- Έχουν εγγραφεί για να συμμετάσχουν στη διαδικασία περισσότερα από 100.000 άτομα
ΠΑΣΟΚ: Το «κόμμα» Τσίπρα διχάζει το ΠΑΣΟΚ – Η γραμμή Ανδρουλάκη τα σενάρια συνεργασιών και ο εσωτερικός διχασμός
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Τσίπρας συνεχίζει να πυροδοτεί αναταράξεις στην (κεντρο)αριστερά
ΑΡΘΡΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ποτέ δεν ξεχνώ, τιμώ και…δημιουργώ – Από το Πολυτεχνείο στο 2026 — Η Κύπρος, η Ευρώπη και η νέα γεωστρατηγική πραγματικότητα
ΑΚΡΙΒΕΙΑ: Αυξήσεις στην τιμή ζωής – Ακρίβεια, ενοίκια και φόροι σπρώχνουν τα νοικοκυριά στα όριά τους – Η έμμεση φορολογία “ψαλιδίζει” μεγάλο μέρος του εισοδήματος
ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Πόλεμος και διαφθορά στην Ουκρανία – Χάνεται η εμπιστοσύνη των δυτικών σε Ζελένσκι και Κίεβο – Το «κόλπο» με τις υπερτιμολογημένες συμβάσεις που κάλυπταν τις μίζες
ΑΡΘΡΟ ΓΙΑΝΝΗ ΣΧΙΖΑ: Καλός συνταξιούχος, ο νεκρός συνταξιούχος… Πώς ο δημόσιος λόγος απαξιώνει τη γήρανση και τη συνταξιοδότηση
ΙΣΤΟΡΙΑ: Η βυζαντινή Αναγέννηση του 9ου και του 12ου αιώνα