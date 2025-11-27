Το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί - Real.gr

Μπορείτε επίσης να διαβάσετε:
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Η επιστροφή του μέσω «Ιθάκης» -Τα βασικά μηνύματα που στέλνει ο πρώην πρωθυπουργός μέσω του βιβλίου του – Η ειδική περίπτωση της Έφης Αχτσιόγλου με το βλέμμα στην επόμενη μέρα
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Στόχος η δημοσκοπική ανάκαμψη – Η ΝΔ κυνηγά το 30% για να «δει» τον δρόμο της αυτοδυναμίας
ΠΑΣΟΚ: Το ρήγμα μεγαλώνει. η «Ιθάκη» οδηγεί το ΠΑΣΟΚ σε μετωπική σύγκρουση με τον Τσίπρα
ΚΚΕ: Γιατί βλέπει δικαίωση… στο βιβλίο Τσίπρα – Ως ύψιστη δικαίωση για τη στάση που τήρησε πριν αλλά και κατά το σχηματισμό κυβέρνησης του 2015, βλέπουν στο ΚΚΕ το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, με τα όσα αναφέρει για εκείνη την ταραχώδη περίοδο..
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Χριστούγεννα με πορτοφόλι άδειο – Πώς η ακρίβεια «σκοτώνει» το εισόδημα και έρχεται η φορολογία για να το αποτελειώσει
ΑΡΘΡΟ ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ: Θολό τοπίο με τα σχέδια επίλυσης και τις εκρηκτικές «λεπτομέρειες» που είναι στο τραπέζι – Η αμερικανική και η ουκρανική πλευρά δήλωσαν ότι έχουν επιτύχει συμφωνία
ΑΡΘΡΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ: «Η Ελλάδα στη σωστή πλευρά της ιστορίας» – Η διεθνής αξιοπιστία της Ελλάδας και οι νέες ενεργειακές συμφωνίες
CRYPTO – XΡΗΜΑ: Πώς 28 δισ. έφτασαν στα μεγάλα ανταλλακτήρια και ο ρόλος του Τραμπ
MEDIA: Ξεκαθαρίζει η «εικόνα» της Eurovision 2026 σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ
ΑΡΘΡΟ ΓΙΑΝΝΗ ΣΧΙΖΑ: «Όταν ανθούσε η γειτονιά» -Οι άνθρωποι, οι μνήμες και οι μικρές τελετουργίες από ένα κόσμο που χάθηκε
ΙΣΤΟΡΙΑ: Ο τελευταίος ελληνισμός, η φιλοσοφία στην ύστερη βυζαντινή περίοδο