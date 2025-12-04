Το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί - Real.gr

Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Μπλόκα και θυμός» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που είναι ο καταλύτης για να βγουν τα τρακτέρ στους δρόμους, το υψηλό κόστος παραγωγής που αποτελεί εξίσωση χωρίς λύση για την κυβέρνηση, αλλά και για την Ε.Ε. που μειώνει κι άλλο τα «αγροτικά» κονδύλια υπέρ κολοσσιαίων αμυντικών δαπανών, κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.

ΠΗΓΗ: topontiki.gr

