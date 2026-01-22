Το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί - Real.gr

Μπορείτε επίσης να διαβάσετε:
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Ανθοδέσμες για την Καρυστιανού – Η Ν.Δ. βρήκε στο πρόσωπό της την αντίπαλο που ονειρευόταν εδώ και καιρό – Χαράς ευαγγέλια και στα ευάλωτα κόμματα της Αριστεράς – Από τα ξυλόλια στις αμβλώσεις, μια ανάσα δρόμος
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – ΕΚΛΟΓΕΣ: Περιφέρει τις πληγές της – Τραυματισμένη (και) από την αντιπαράθεση με τους αγρότες – Καμιά συζήτηση για αλλαγή εκλογικού νόμου
ΠΑΣΟΚ: Από… τέσσερα χωριά στη Χαριλάου Τρικούπη – Όλοι (οι δελφίνοι) εναντίον όλων στην πορεία προς το συνέδριο του Μαρτίου – Αλλαγή πλεύσης από τον Ανδρουλάκη με προσκλητήριο στις προοδευτικές δυνάμεις
ΤΣΙΠΡΑΣ: Προχωρά με βήμα βραδύ – Το μήνυμα για «μεθοδικότητα», το χαμήλωμα των επιθέσεων στον οικείο χώρο και η «απελευθέρωση» έναντι της Καρυστιανού – Παίζει το χαρτί της εμπειρίας και της «κυβερνησιμότητας»
ΚΚΕ: Φουλάρει την προετοιμασία για το 22ο Συνέδριο – «Δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της Ιστορίας, για τον Σοσιαλισμό»
ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Σε σταυροδρόμι μεταξύ διάσπασης και προσωρινού συμβιβασμού
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ: «Ειρήνη» με εισιτήριο… – Το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ και το θεσμικό bypass του διεθνούς δικαίου – Η ασάφεια λειτουργεί ως πολιτικό εργαλείο χωρίς κανόνες λογοδοσίας
ΣΥΡΙΑ: Κούρδοι και Δαμασκός σε αδιέξοδο – Μείζονες ανατροπές στη Συρία με δραματικές αλλαγές ισορροπιών και αβεβαιότητα – Αλ Σάρα και Τουρκία ωθούν προς ένα ενιαίο κράτος
ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ: Οι βλέψεις του Τραμπ, οι αντιστάσεις της Ε.Ε. και η κρίση στο ΝΑΤΟ – Οι Γροιλανδοί μπορούν να επιδιώξουν ανεξαρτησία μέσω δημοψηφίσματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Εγκλωβισμένοι στην «παγίδα» της ακρίβειας έως το 2028 – Το πρόβλημα δεν είναι πλέον παροδικό, αλλά αποκτά μόνιμα χαρακτηριστικά – Η ακτινογραφία της ελληνικής κρίσης διαβίωσης – Το 25% των νοικοκυριών ζει σε συνθήκες ενεργειακής φτώχειας
ΑΡΘΡΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Πλανητικές προκλήσεις για την Ευρώπη – Οι συναντήσεις Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, Αιγύπτου αποτελούν κομμάτι της ευρωπαϊκής στρατηγικής – Η Ε.Ε. καλείται να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αναθεωρητών ηγετών – Το Βίλνιους ορίζει την πορεία των ελληνοτουρκικών
ΑΡΘΡΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΠΑΗΛΙΑ: Περιφερειακές ανισότητες και το μέλλον του συστήματος Υγείας – Στις περιφέρειες Ιόνιοι Νήσοι, Βόρειο, Νότιο Αιγαίο, Ήπειρος, Δυτική Μακεδονία το προϊόν της Υγείας είναι αμελητέο – Η Αττική πλησιάζει το 50% του συνολικού προϊόντος. Μαζί με την Κεντρική Μακεδονία αγγίζουν τα 2/3 του συνολικού – Η κατάσταση το 2032, τηρουμένης της ασκούμενης πολιτικής, θα καταστεί δυσβάστακτη
ΑΡΘΡΟ ΓΙΑΝΝΗ ΣΧΙΖΑ: Το καταναλώνειν επικινδύνως – Διατροφικές απειλές σε όλο το μήκος και το πλάτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Η συμφωνία με τη Mercosur είναι πολιτική επιλογή κατά των Ευρωπαίων αγροτών – Η δημόσια παρέμβαση είναι άκρως απαραίτητη για τη διαφάνεια των εμπορευμάτων
ΜΜΕ: Καμπανάκι κινδύνου στις ΗΠΑ – Μειώνεται η ελευθερία του Τύπου και η εμπιστοσύνη στα ΜΜΕ – Κεραυνοί κατά Τραμπ από τους Δημοσιογράφους Χωρίς Σύνορα
ΙΣΤΟΡΙΑ: Ισλαμική Αποικιοκρατία, Πολιτική και Διοίκηση: Χαλίφης, εμίρηδες, βεζίρηδες και το σύστημα των μαμελούκων