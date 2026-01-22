Το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί - Real.gr

Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Ανθοδέσμες για τη Μαρία» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τις οπισθοδρομικές θέσεις του υπό ίδρυση φορέα που ενισχύουν το φιλελεύθερο προφίλ της Ν.Δ., αλλά και για την ικανοποίηση στην Αριστερά, που έχει ευκαιρία να περιχαρακώσει το εκλογικό της κοινό, κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Ανθοδέσμες για την Καρυστιανού – Η Ν.Δ. βρήκε στο πρόσωπό της την αντίπαλο που ονειρευόταν εδώ και καιρό – Χαράς ευαγγέλια και στα ευάλωτα κόμματα της Αριστεράς – Από τα ξυλόλια στις αμβλώσεις, μια ανάσα δρόμος

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – ΕΚΛΟΓΕΣ: Περιφέρει τις πληγές της – Τραυματισμένη (και) από την αντιπαράθεση με τους αγρότες – Καμιά συζήτηση για αλλαγή εκλογικού νόμου

ΠΑΣΟΚ: Από… τέσσερα χωριά στη Χαριλάου Τρικούπη – Όλοι (οι δελφίνοι) εναντίον όλων στην πορεία προς το συνέδριο του Μαρτίου – Αλλαγή πλεύσης από τον Ανδρουλάκη με προσκλητήριο στις προοδευτικές δυνάμεις

ΤΣΙΠΡΑΣ: Προχωρά με βήμα βραδύ – Το μήνυμα για «μεθοδικότητα», το χαμήλωμα των επιθέσεων στον οικείο χώρο και η «απελευθέρωση» έναντι της Καρυστιανού – Παίζει το χαρτί της εμπειρίας και της «κυβερνησιμότητας»

ΚΚΕ: Φουλάρει την προετοιμασία για το 22ο Συνέδριο – «Δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της Ιστορίας, για τον Σοσιαλισμό»

ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Σε σταυροδρόμι μεταξύ διάσπασης και προσωρινού συμβιβασμού

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ: «Ειρήνη» με εισιτήριο… – Το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ και το θεσμικό bypass του διεθνούς δικαίου – Η ασάφεια λειτουργεί ως πολιτικό εργαλείο χωρίς κανόνες λογοδοσίας

ΣΥΡΙΑ: Κούρδοι και Δαμασκός σε αδιέξοδο – Μείζονες ανατροπές στη Συρία με δραματικές αλλαγές ισορροπιών και αβεβαιότητα – Αλ Σάρα και Τουρκία ωθούν προς ένα ενιαίο κράτος

ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ: Οι βλέψεις του Τραμπ, οι αντιστάσεις της Ε.Ε. και η κρίση στο ΝΑΤΟ – Οι Γροιλανδοί μπορούν να επιδιώξουν ανεξαρτησία μέσω δημοψηφίσματος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Εγκλωβισμένοι στην «παγίδα» της ακρίβειας έως το 2028 – Το πρόβλημα δεν είναι πλέον παροδικό, αλλά αποκτά μόνιμα χαρακτηριστικά – Η ακτινογραφία της ελληνικής κρίσης διαβίωσης – Το 25% των νοικοκυριών ζει σε συνθήκες ενεργειακής φτώχειας

ΑΡΘΡΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Πλανητικές προκλήσεις για την Ευρώπη – Οι συναντήσεις Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, Αιγύπτου αποτελούν κομμάτι της ευρωπαϊκής στρατηγικής – Η Ε.Ε. καλείται να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αναθεωρητών ηγετών – Το Βίλνιους ορίζει την πορεία των ελληνοτουρκικών

ΑΡΘΡΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΠΑΗΛΙΑ: Περιφερειακές ανισότητες και το μέλλον του συστήματος Υγείας – Στις περιφέρειες Ιόνιοι Νήσοι, Βόρειο, Νότιο Αιγαίο, Ήπειρος, Δυτική Μακεδονία το προϊόν της Υγείας είναι αμελητέο – Η Αττική πλησιάζει το 50% του συνολικού προϊόντος. Μαζί με την Κεντρική Μακεδονία αγγίζουν τα 2/3 του συνολικού – Η κατάσταση το 2032, τηρουμένης της ασκούμενης πολιτικής, θα καταστεί δυσβάστακτη

ΑΡΘΡΟ ΓΙΑΝΝΗ ΣΧΙΖΑ: Το καταναλώνειν επικινδύνως – Διατροφικές απειλές σε όλο το μήκος και το πλάτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Η συμφωνία με τη Mercosur είναι πολιτική επιλογή κατά των Ευρωπαίων αγροτών – Η δημόσια παρέμβαση είναι άκρως απαραίτητη για τη διαφάνεια των εμπορευμάτων

ΜΜΕ: Καμπανάκι κινδύνου στις ΗΠΑ – Μειώνεται η ελευθερία του Τύπου και η εμπιστοσύνη στα ΜΜΕ – Κεραυνοί κατά Τραμπ από τους Δημοσιογράφους Χωρίς Σύνορα

ΙΣΤΟΡΙΑ: Ισλαμική Αποικιοκρατία, Πολιτική και Διοίκηση: Χαλίφης, εμίρηδες, βεζίρηδες και το σύστημα των μαμελούκων