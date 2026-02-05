Το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί - Real.gr

Μπορείτε επίσης να διαβάσετε:
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Συνταγματική αναθεώρηση με στόχο την… πόλωση – Τι επιδιώκει ο Μητσοτάκης με την εκκίνηση της διαδικασίας αλλαγών στο σύνταγμα – Τα «κουκιά» που… δεν βγαίνουν και οι παρεμβάσεις που θα φέρουν… πόλεμο – Στόχος το στρίμωγμα της αντιπολίτευσης και η προσέλκυση των κεντρώων
ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Ο Τσίπρας «ξορκίζει» την αδράνεια, ενώ το κόμμα «σιγοψήνεται» – Ανεβάζει ρυθμούς ο πρώην πρωθυπουργός για να αποφύγει την «κοιλιά» ως τις επίσημες ανακοινώσεις – ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά σε «διαβρωτική» αναμονή
ΠΑΣΟΚ: Καθαρές διαχωριστικές με τη Ν.Δ. – Σκληρή σύγκρουση Ανδρουλάκη και Δούκα στο συνέδριο του Μαρτίου – Οι δημοσκοπήσεις κρίνουν το εσωκομματικό κλίμα
ΚΚΕ – 22ο Συνέδριο: Κόμμα «παντός καιρού», νέα ενισχυμένη σύνθεση των οργάνων – «Νέα κάλπικα δίπολα» και «ψεύτικες διαχωριστικές γραμμές» το προεκλογικό 2026
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ: Αιγαίο υπό διαχείριση – Πώς τα Ίμια καθορίζουν το φόντο της συνάντησης Μητσοτάκη και Ερντογάν – Υπάρχουν κρίσεις που δεν τελειώνουν ποτέ – Το Αιγαίο έπαψε να είναι χώρος άσκησης κυριαρχίας, έγινε χώρος διαχείρισης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Η ακτινογραφία της ελληνικής μισθωτής εργασίας το 2025 – Η παγίδα των «χαμηλών πτήσεων»: η καθήλωση των αμοιβών τείνει να γίνει ο νέος κανόνας – Ο κατώτατος είναι… «πλαφόν» για μεγάλο μέρος του πληθυσμού – Οι επιχειρήσεις, αντί να επενδύουν σε τεχνολογία, προτιμούν χαμηλόμισθο προσωπικό
ΑΚΡΙΒΕΙΑ: Σαρακοστή με τιμές… «αστακού» – Πολυδάπανη υπόθεση το τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας για τους μισθωτούς – Με ταχύτητα διπλάσια από τον γενικό δείκτη ο πληθωρισμός των τροφίμων
ΗΠΑ: Αποκαλύψεις, παραλείψεις και οργή των θυμάτων – Τρομερή προχειρότητα στον αποχαρακτηρισμό δεδομένων από τους φακέλους Έπσταϊν – Στοιχεία που αφορούν ισχυρά πρόσωπα προστατεύονται πιο σχολαστικά
ΓΑΖΑ: Νέα αρχή ή νέο αδιέξοδο; – Φάση II με ελπίδες και νέες προκλήσεις για Τελ Αβίβ και Ραμάλα – Πείραμα διαχείρισης πληθυσμού, παρά διαδικασία ειρήνης
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ιράν: Διπλό δίλημμα για Χαμενεΐ και Τραμπ – Σενάρια πολέμου, απειλές, διπλωματία κι ένα κρίσιμο ερώτημα: «Θα χτυπήσουν οι ΗΠΑ;» – Ανοιχτά κανάλια διαπραγμάτευσης προσπαθεί να διατηρήσει η Τεχεράνη – Τα τέσσερα κύρια αιτήματα της Ουάσιγκτον
ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Αποτροπή… όπως ο καθένας την αντιλαμβάνεται – Η συνάντηση Μητσοτάκη και Ερντογάν και το διεθνές διπλωματικό περιβάλλον – Οι σχέσεις της Τουρκίας με την Ε.Ε. επηρεάζονται από τις εξελίξεις στο Κυπριακό – Καιρός να μετακινήσουμε το κέντρο βάρους των αναλύσεών μας
ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΧΙΖΑ: Ηλιουπολίτης ομογενής – Στην παιδική ηλικία ο χρόνος είναι πολύ πυκνός, οι αναμνήσεις πιο περιεκτικές – Ο Γιάννης Τσαρούχης έφτασε να πει ότι η ασχήμια της Αττικής αποτελεί λαϊκό αίτημα – Βάλτερ Βελτρόνι: «Πρέπει να ξανασκεφτούμε την πόλη όπως φαίνεται μέσα από τα μάτια των παιδιών»
ΜΜΕ: «Τάπα» στα μοντέλα εκπαίδευσης Τεχνητής Νοημοσύνης – Κορυφαίοι ειδησεογραφικοί οργανισμοί έχουν αποκλείσει τα A.I. bots – «Βλέπουμε να σκάει η φούσκα»
ΙΣΤΟΡΙΑ: Ισλαμική Αποικιοκρατία, Πολιτική και Διοίκηση: Οι Μογγόλοι: η καταστροφή του κέντρου. Μέρος δεύτερο