Το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί - Real.gr

Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Ρήξεις θέλει, όχι συναίνεση» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για το ποιους στόχους υπηρετεί η κίνηση Μητσοτάκη για συνταγματική αναθεώρηση, αλλά και για τα έξι πεδία αλλαγών στα οποία μπορεί να γίνει «πόλεμος» με τα κόμματα της αντιπολιτευσης, κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Συνταγματική αναθεώρηση με στόχο την… πόλωση – Τι επιδιώκει ο Μητσοτάκης με την εκκίνηση της διαδικασίας αλλαγών στο σύνταγμα – Τα «κουκιά» που… δεν βγαίνουν και οι παρεμβάσεις που θα φέρουν… πόλεμο – Στόχος το στρίμωγμα της αντιπολίτευσης και η προσέλκυση των κεντρώων

ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Ο Τσίπρας «ξορκίζει» την αδράνεια, ενώ το κόμμα «σιγοψήνεται» – Ανεβάζει ρυθμούς ο πρώην πρωθυπουργός για να αποφύγει την «κοιλιά» ως τις επίσημες ανακοινώσεις – ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά σε «διαβρωτική» αναμονή

ΠΑΣΟΚ: Καθαρές διαχωριστικές με τη Ν.Δ. – Σκληρή σύγκρουση Ανδρουλάκη και Δούκα στο συνέδριο του Μαρτίου – Οι δημοσκοπήσεις κρίνουν το εσωκομματικό κλίμα

ΚΚΕ – 22ο Συνέδριο: Κόμμα «παντός καιρού», νέα ενισχυμένη σύνθεση των οργάνων – «Νέα κάλπικα δίπολα» και «ψεύτικες διαχωριστικές γραμμές» το προεκλογικό 2026

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ: Αιγαίο υπό διαχείριση – Πώς τα Ίμια καθορίζουν το φόντο της συνάντησης Μητσοτάκη και Ερντογάν – Υπάρχουν κρίσεις που δεν τελειώνουν ποτέ – Το Αιγαίο έπαψε να είναι χώρος άσκησης κυριαρχίας, έγινε χώρος διαχείρισης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Η ακτινογραφία της ελληνικής μισθωτής εργασίας το 2025 – Η παγίδα των «χαμηλών πτήσεων»: η καθήλωση των αμοιβών τείνει να γίνει ο νέος κανόνας – Ο κατώτατος είναι… «πλαφόν» για μεγάλο μέρος του πληθυσμού – Οι επιχειρήσεις, αντί να επενδύουν σε τεχνολογία, προτιμούν χαμηλόμισθο προσωπικό

ΑΚΡΙΒΕΙΑ: Σαρακοστή με τιμές… «αστακού» – Πολυδάπανη υπόθεση το τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας για τους μισθωτούς – Με ταχύτητα διπλάσια από τον γενικό δείκτη ο πληθωρισμός των τροφίμων

ΗΠΑ: Αποκαλύψεις, παραλείψεις και οργή των θυμάτων – Τρομερή προχειρότητα στον αποχαρακτηρισμό δεδομένων από τους φακέλους Έπσταϊν – Στοιχεία που αφορούν ισχυρά πρόσωπα προστατεύονται πιο σχολαστικά

ΓΑΖΑ: Νέα αρχή ή νέο αδιέξοδο; – Φάση II με ελπίδες και νέες προκλήσεις για Τελ Αβίβ και Ραμάλα – Πείραμα διαχείρισης πληθυσμού, παρά διαδικασία ειρήνης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ιράν: Διπλό δίλημμα για Χαμενεΐ και Τραμπ – Σενάρια πολέμου, απειλές, διπλωματία κι ένα κρίσιμο ερώτημα: «Θα χτυπήσουν οι ΗΠΑ;» – Ανοιχτά κανάλια διαπραγμάτευσης προσπαθεί να διατηρήσει η Τεχεράνη – Τα τέσσερα κύρια αιτήματα της Ουάσιγκτον

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Αποτροπή… όπως ο καθένας την αντιλαμβάνεται – Η συνάντηση Μητσοτάκη και Ερντογάν και το διεθνές διπλωματικό περιβάλλον – Οι σχέσεις της Τουρκίας με την Ε.Ε. επηρεάζονται από τις εξελίξεις στο Κυπριακό – Καιρός να μετακινήσουμε το κέντρο βάρους των αναλύσεών μας

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΧΙΖΑ: Ηλιουπολίτης ομογενής – Στην παιδική ηλικία ο χρόνος είναι πολύ πυκνός, οι αναμνήσεις πιο περιεκτικές – Ο Γιάννης Τσαρούχης έφτασε να πει ότι η ασχήμια της Αττικής αποτελεί λαϊκό αίτημα – Βάλτερ Βελτρόνι: «Πρέπει να ξανασκεφτούμε την πόλη όπως φαίνεται μέσα από τα μάτια των παιδιών»

ΜΜΕ: «Τάπα» στα μοντέλα εκπαίδευσης Τεχνητής Νοημοσύνης – Κορυφαίοι ειδησεογραφικοί οργανισμοί έχουν αποκλείσει τα A.I. bots – «Βλέπουμε να σκάει η φούσκα»

ΙΣΤΟΡΙΑ: Ισλαμική Αποικιοκρατία, Πολιτική και Διοίκηση: Οι Μογγόλοι: η καταστροφή του κέντρου. Μέρος δεύτερο