Το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί - Real.gr

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ: Ελληνοτουρκικός συγχρονισμός υπό πίεση – Το «τραπέζι» του Τραμπ για Γάζα, η Άγκυρα και τα ελληνικά διλήμματα – Χαρακτηριστικό / ζητούμενο αυτών των σχημάτων είναι ο επιμερισμός του κόστους – Οι ελληνοτουρκικές εκκρεμότητες δεν λύνονται, αλλά μπαίνουν σε καθεστώς διαχείρισης
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Τρεις «νάρκες» στον δρόμο για την ανάκαμψη – Τι προβληματίζει την κυβέρνηση για το αμέσως επόμενο διάστημα – Ποια θέματα θα μπορούσαν να εκτροχιάσουν το θετικό momentum
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: Κάηκε η… «συναίνεση» – Μπουρλότο Βενιζέλου σε σενάρια που θα οδηγούσαν σε συγκυβέρνηση Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ – Ερωτηματικά για την ήπια κυβερνητική αντίδραση στο σκάνδαλο ΓΣΕΕ
ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Οι προοδευτικές ζυμώσεις συνεχίζονται εν μέσω αναμονής για Τσίπρα – Τα μηνύματα του πρώην πρωθυπουργού από τα Ιωάννινα για το «πότε» και το πολιτικό στίγμα – Φάμελλος, Χαρίτσης και Κόκκαλης σε κοινό πάνελ στη Μυτιλήνη – «Παρών» και από Δούκα
ΠΑΣΟΚ: Δύο πονοκέφαλοι για τη Χαριλάου Τρικούπη – Η απειλή συνδικαλιστικής διάσπασης και ο τρόπος εκλογής των συνέδρων – Ανοιχτές οι πόρτες για όσους θέλουν να συστρατευτούν με το Κίνημα
ΚΚΕ: Μάχη κατά του νομοσχεδίου για τις ΣΣΕ με φόντο την υπόθεση Παναγόπουλου – Δικαιωμένο και για όσα κατήγγειλε και για την έμφαση όλα αυτά τα χρόνια στην ανάπτυξη του ΠΑΜΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Έρχονται αλλαγές στην προκαταβολή φόρου – Μια «θηλιά» στη ρευστότητα, που λειτουργεί ως άτυπος, άτοκος δανεισμός του κράτους – Ωθεί τις επιχειρήσεις σε τραπεζικό δανεισμό με υψηλά επιτόκια – Τα σενάρια για μια νέα επιχειρηματική πραγματικότητα
ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ: «Μπλόκο» των δικαστηρίων στην ΑΑΔΕ – Οριστικό τέλος στις αυθαίρετες φορολογήσεις από το πρώτο ευρώ με τεχνικά «κόλπα»
ΕΡΓΑΣΙΑ: Καθημερινό φαινόμενο τα εργατικά δυστυχήματα – Αύξηση θανατηφόρων και σοβαρών περιστατικών την τελευταία τριετία – Κάκιστες συνθήκες σε βιομηχανία, τουρισμό, κατασκευές, αγροτικό τομέα
ΗΠΑ: Η υπόθεση Epstein: Σεξ, σιωπή και το χρονικό ενός δικτύου διαστροφής για «εκλεκτούς» – Εισαγγελείς της Νέας Υόρκης άσκησαν νέο κατηγορητήριο για διακίνηση και σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων – Η υπόθεση Epstein δεν είναι ένας απλός ποινικός φάκελος, αλλά κόμβος διασταύρωσης ισχύος
ΣΥΡΙΑ: Δαμασκός και Κούρδοι υπό τη σκιά των ΗΠΑ – Ανάμεσα στη συνδιαχείριση υποδομών και ενέργειας και σε νέες εντάσεις – Το καθεστώς αποφεύγει το κόστος μιας ανοιχτής σύγκρουσης
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Σε τροχιά σύγκρουσης ο Περσικός Κόλπος – Διπλωματία, κοινωνική δυσαρέσκεια και σκληρές προκλήσεις για την Τεχεράνη – Οι συνομιλίες στο Ομάν αποκαλύπτουν το αδιέξοδο στις αμερικανοϊρανικές σχέσεις
ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΧΙΖΑ: Ο Νίκος Ζήβας και το αλάτι – Ένας καθαρός ποιητής, που μίλησε για πολλά, μεταξύ άλλων για την πορεία της Ευρώπης – Πρόσφερε τη ζωή του ως άλας, αναντικατάστατο
ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΑΚΑ: Εγκληματικές οργανώσεις στην Κεντρική Αμερική – Αρχικά «οικογενειακές επιχειρήσεις», που εκμεταλλεύτηκαν την αύξηση των δικτύων διακίνησης ναρκωτικών – Αναδύθηκαν από το χάος των εμφυλιοπολεμικών συγκρούσεων της δεκαετίας του 1980 – Εμπόριο ναρκωτικών, όπλων και ανθρώπων, απαγωγές, εκβιασμοί και χρηματισμοί
ΜΜΕ: Άδηλο το μέλλον της «Washington Post» – Τσουνάμι απολύσεων «έφαγε» τους μισούς δημοσιογράφους
ΙΣΤΟΡΙΑ: Ισλαμική Αποικιοκρατία, κοινωνική και καθημερινή ζωή: Οι κατακτημένοι λαοί: Ζιμμήδες, φόροι και κοινωνική ιεραρχία