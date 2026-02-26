Το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί - Real.gr

Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Πόλωση χωρίς όριο στον βωμό του 30+» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για την κρίσιμη κεντρώα μάζα, την αδύναμη αντιπολίτευση και το στοίχημα των πρώτων εκλογών, αλλά και για την πολυπαραγοντική ακρίβεια, τον «μουντζούρη», την πίεση και τα μέτρα για σύντομο αποτέλεσμα, κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Έμφαση στο… πορτοφόλι – Η κυβέρνηση αναπροσαρμόζει τη στρατηγική της μετά τις θετικές μετρήσεις – Το βάρος πλέον δίνεται στην οικονομία και ειδικά στο διαθέσιμο εισόδημα – Δεν εγκαταλείπεται η τακτική της πόλωσης ως μέσο συσπείρωσης.

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – ΕΚΛΟΓΕΣ: Προτεραιότητα η ακρίβεια – Οι δεύτερες σκέψεις για τον χρόνο των εκλογών πιέζουν την κυβέρνηση για αποτελέσματα – Το πολυπαραγοντικό πρόβλημα, ο μουτζούρης και τα μέτρα

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Ανοίγει τον βηματισμό του, μετρά το κλίμα στην κοινωνία – Έμφαση στις περιοδείες τώρα, από Σεπτέμβριο οι ανακοινώσεις – Αρχίζουν οι «αψιμαχίες» στον ΣΥΡΙΖΑ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ: Ό,τι λάμπει δεν είναι (μαύρος) χρυσός – Η ενεργειακή εκεχειρία στα «ήρεμα νερά» και ο ανησυχητικός αστερίσκος – Οι κίνδυνοι της εισόδου της χώρας στο παιχνίδι των (ενεργειακών) γιγάντων δεν είναι προφανείς

ΚΚΕ: Καταγγέλλει την κυβέρνηση για Ιράν και Γάζα, σημαίνει αντιπολεμικό συναγερμό – Χαρακτήρισε απαράδεκτη τη συμμετοχή της κυβέρνησης ως παρατηρητή στο «εκτρωματικό δήθεν Συμβούλιο της Ειρήνης» υπό τον Τραμπ

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ: Η δημογραφική «τρύπα»: η μαθηματική ακρίβεια μιας οικονομικής κατάρρευσης – Απειλή για τα θεμέλια του ασφαλιστικού συστήματος και την παραγωγική ικανότητα της χώρας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων – Διευρύνεται επικίνδυνα το χάσμα μεταξύ οικονομικής ελίτ και παραπαίουσας μεσαίας τάξης – Το «brain drain» λόγω στέγασης είναι η πιο επικίνδυνη πτυχή της κρίσης – Τροχοπέδη για την ανάπτυξη η καθήλωση της κατανάλωσης σε επίπεδα ανάγκης

«200» – ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: Δέος και συγκίνηση για τους «200» της Καισαριανής – Συγγενής εκτελεσμένων κομμουνιστών μιλάει στο «Ποντίκι» για την εκτέλεση και τη μνήμη τους – «Η μάνα τους ήταν πάντα ντυμένη στα μαύρα, αλλά περήφανη για τα παιδιά της»

ΟΥΚΡΑΝΙΑ: Ο πόλεμος που άλλαξε την Ευρώπη – Τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία – Συνέπειες, στόχοι και πραγματικότητα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: ΗΠΑ και Ιράν στο χείλος της σύγκρουσης – Όλα τα πιθανά σενάρια για την εξέλιξη της ιρανικής κρίσης μπροστά στο διπλωματικό αδιέξοδο – Οι συνομιλίες στη Γενεύη θεωρούνται ως η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης – Η στρατηγική και η ετοιμότητα των περιφερειακών παικτών

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ: «Χρόνο ειρήνης» αγοράζουν ΗΠΑ και Ιράν – Ο ισλαμικός κόσμος υπογραμμίζει στην Ουάσιγκτον να συνεχίσει την προσεκτική προσέγγιση – Ο αμοιβαίος σεβασμός να αναδειχθεί σημαντική παράμετρος στη διαπραγμάτευση – Οι δυσκολίες της Άγκυρας στον άμεσο περίγυρό της

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΧΙΖΑ: Ελιά και νεοφιλελευθερισμός – Γιατί ένα ποιοτικό προϊόν να περνάει από διαδικασίες μαζικής βιομηχανικής παραγωγής; – «Μην καταστρέφετε αυτά τα ζωντανά γλυπτά για καυσόξυλα»

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΑΚΑ: Ο πόλεμος των συμμοριών στην Καλιφόρνια – Norteños εναντίον Sureños και Crips εναντίον Bloods – Οι συμμορίες ισπανόφωνων χωρίζονται με βάση τη γεωγραφική τους θέση – Οι Crips και οι Bloods έχουν αφήσει το στίγμα τους στην ποπ κουλτούρα – Χιλιάδες θύματα και καταστροφικές επιπτώσεις στις τοπικές κοινότητες

ΜΜΕ: Νέα πρόταση από την Paramount για τη Warner – Έλεγχος στο Netflix από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ: Ισλαμική Αποικιοκρατία, κοινωνική και καθημερινή ζωή: Η θέση της γυναίκας – Πατριαρχία, κινητικότητα και ο μηχανισμός του θρησκευτικού ελέγχου