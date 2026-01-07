Το Πρωινό: Εκτός εκπομπής ο Γιώργος Λιάγκας - «Έχει συμβεί κάτι, ένα μικρό θέμα υγείας» - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Με μια απουσία ξεκίνησε η εκπομπή "Το Πρωινό" σήμερα Τετάρτη 7 Ιανουαρίου.

Συγκεκριμένα, από την πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 απουσίαζε ο Γιώργος Λιάγκας και ο Τάσος Τεργιάκης ήταν αυτός που καλημέρισε τους τηλεθεατές.

Μάλιστα, ανέφερε πως παρουσιαστής αντιμετωπίζει ένα μικρό θέμα υγείας, το οποίο τον κράτησε μακριά από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

«Να σας πω ότι δεν είναι εδώ ο Γιώργος. Έχει συμβεί κάτι, όχι πολύ σοβαρό. Ένα μικρό θέμα υγείας. Φαντάζομαι σε λίγη ώρα θα μας τα πει και ο ίδιος και θα μας εξηγήσει τι έχει συμβεί», είπε χαρακτηριστικά ο Τάσος Τεργιάκης για την απουσία του Γιώργου Λιάγκα.

