Το «White Christmas» το πιο επιτυχημένο single όλων των εποχών σε φυσική μορφή - Real.gr

10:20, 25/12/2025
Το «White Christmas» είναι το πιο επιτυχημένο single όλων των εποχών σε φυσική μορφή, με περίπου 50 εκατομμύρια αντίτυπα της έκδοσης του Μπινγκ Κρόσμπι να έχουν πουληθεί παγκοσμίως, σύμφωνα με το Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες.

Το τραγούδι που ακούστηκε πρώτη φορά το 1941 παραμένει δημοφιλές μέχρι σήμερα.

Με την υποστήριξη του φωνητικού συγκροτήματος Music Maids, ο τραγουδιστής Μπινγκ Κρόσμπι τραγούδησε πρώτη φορά το «White Christmas» ανήμερα των Χριστουγέννων του 1941, στην εβδομαδιαία ραδιοφωνική του εκπομπή στο NBC, Kraft Music Hall.

Το τραγούδι έχουν διασκευάσει μεταξύ άλλων οι Μπομπ Μάρλεϊ, Γουίλι Νέλσον, Μπομπ Ντίλαν, U2 και Μάικλ Μπουμπλέ.

