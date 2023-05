Το «Αvatar: The Way of Water» θα κυκλοφορήσει σε πλατφόρμα streaming

Το «Αvatar: The Way of Water» του Τζέιμς Κάμερον, το σίκουελ με εισπράξεις πάνω από 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως θα προβληθεί σύμφωνα με ανακοίνωση της Warner Bros. Discovery σε δύο υπηρεσίες ροής και συγκεκριμένα από το Max και το Disney Plus στις 7 Ιουνίου.