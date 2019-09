Το BBC World Service στον RealFM

Μία σημαντική συνεργασία εγκαινιάζει ο RealFM, με το BBC World Service (Παγκόσμια Υπηρεσία του BBC).

Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, οι ακροατές του RealFM στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, καθώς και των συνεργαζόμενων περιφερειακών ραδιοφωνικών σταθμών, θα έχουν την ευκαιρία να ενημερώνονται από το BBC μέσω ζωντανής σύνδεσης με τα στούντιο του Λονδίνου και το δίκτυο ανταποκριτών του BBC σε όλον τον κόσμο και με προηχογραφημένες μεταδόσεις.

Από τις συχνότητες του RealFM θα μεταδίδονται δελτία διεθνών ειδήσεων από το BBC, αλλά και εκπομπή ανάλυσης της διεθνούς επικαιρότητας, με ρεπορτάζ, ζωντανές συνδέσεις, συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών των γεγονότων. Επίσης, δελτίο οικονομικών ειδήσεων, εκπομπή με τα νέα της Πρέμιερ Λιγκ, αλλά και παρουσίαση των τάσεων στη διεθνή μουσική σκηνή.

Οι εκπομπές αυτές απευθύνονται σε ένα μεγάλο μέρος του ραδιοφωνικού κοινού που δείχνει όλο και εντονότερο ενδιαφέρον για διεθνή ενημέρωση και που παρακολουθεί την επικαιρότητα στα αγγλόφωνα ΜΜΕ, αλλά και στο πλήθος των αλλοδαπών κατοίκων και επισκεπτών, την ώρα που το ραδιόφωνο παραμένει μία σημαντικότατη πηγή ενημέρωσης στην Ελλάδα.

"Η συνεργασία με το BBC, τον κορυφαίο ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό του κόσμου, αποτελεί σημαντικό βήμα για το Real Group. Συμβαδίζει με τη σταθερή δέσμευσή μας να προσφέρουμε ποιοτικό δημοσιογραφικό περιεχόμενο σε όλο και ευρύτερο κοινό, ενώ αντανακλά την εξέλιξη της Ελλάδας σε μία δυναμική, κοσμοπολιτική κοινωνία και της Αθήνας σε μία πραγματική ευρωπαϊκή μητρόπολη", δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του RealFM Στέργιος Χατζηνικολάου.

Η Μέρι Χόκαντεϊ, Controller, BBC World Service, ανέφερε: "Είμαι ενθουσιασμένη που θα μπορούμε να μεταδίδουμε ορισμένα από τα κυριότερα ενημερωτικά μας προγράμματα στην Ελλάδα. Σε μία εποχή που τα fake news μεταδίδονται σε όλον τον κόσμο με μεγαλύτερες ταχύτητες από ποτέ, χαίρομαι που συνεργαζόμασθε με τον RealFM, ώστε περισσότεροι ακροατές στην Ελλάδα να αποκτήσουν άμεση πρόσβαση στην έγκυρη δημοσιογραφική φωνή του BBC”.

Από το RealFM θα μεταδίδονται τα εξής προγράμματα του BBC:

Newshour (παρουσίαση και ανάλυση της διεθνούς επικαιρότητας), Δευτέρα με Παρασκευή στις 23:00. News Update (δελτία διεθνών ειδήσεων), Δευτέρα με Παρασκευή στις 9:30 και στις 10:30. Business Update (δελτίο οικονομικών ειδήσεων), Δευτέρα με Παρασκευή στις 15:20. Football Look Ahead (προεπισκόπηση της ποδοσφαιρικής δράσης του Σαββατοκύριακου), την Παρασκευή στις 15:50. Top of the Pops (εκπομπή που παρουσιάζει αλλά και διαμορφώνει τις μουσικές τάσεις), τα μεσάνυχτα του Σαββάτου.