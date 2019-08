Το μήνυμα στήριξης του Χιου Τζάκμαν στην Ολίβια Νιούτον Τζον

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

“Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε το “60 Minutes’ last night” τόνισε ο Αυστραλός ηθοποιός, τραγουδιστής και κινηματογραφικός παραγωγός, απευθυνόμενος στο κοινό. Ο Χιου Τζάκμαν αναφέρθηκε στην ειδησεογραφική εκπομπή, στην οποία η Αγγλο-Αυστραλή ηθοποιός, χορεύτρια, τραγουδίστρια-τραγουδοποιός και η κόρη της, Κλόι Λατάντζι μίλησαν για τη μάχη που δίνει η πρώτη με τον καρκίνο.

“Αλλά είσαι η πιο υπέροχη μαμά, τραγουδίστρια, χορεύτρια. Σ’ αγαπάμε Ολίβια” είπε ο Χιου Τζάκμαν.

You are the most amazing @olivianj!! Love HJ, @Deborra_lee and 15 thousand friends. pic.twitter.com/KVVHUrVVUe