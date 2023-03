Το «Naatu Naatu» από το «RRR» έγινε το πρώτο τραγούδι από ταινία του Tollywood που κέρδισε Όσκαρ

Ο Keeravani ενθουσίασε το κοινό εκθειάζοντας τους Carpenters και ερμηνεύοντας κλασική επιτυχία τους.

Here's the energetic performance of "Naatu Naatu" from #RRR at the #Oscars. https://t.co/ndiKiHeOT5pic.twitter.com/Lf2nP826c4