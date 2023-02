Το νέο Cinobo είναι γεγονός - Όσα πρέπει να ξέρεις και γιατί αξίζει να το επισκεφτείς

Αν δεν το γνωρίζεις ήδη, είναι η ελληνική κινηματογραφική streaming πλατφόρμα που έγινε talk of the town από την πρώτη μέρα λειτουργίας της. Έφερε στη ζωή μας έναν τεράστιο κατάλογο μοναδικών ταινιών που αγαπήσαμε και δεν μπορούσαμε να βρούμε πουθενά αλλού, έδωσε απάντηση στο μεγάλο ερώτημα “ποιες ταινίες πρέπει να δω πριν πεθάνω” και -bonus- μας πάει δωρεάν στα σινεμά κάθε εβδομάδα. Τώρα έρχεται και πάλι στο προσκήνιο γιατί έκανε το επόμενο μεγάλο βήμα: νέο interface, νέο λουκ, νέες δυνατότητες προς τους χρήστες και νέο περιεχόμενο σε κάθε επίπεδο. Είναι ένα νέο Cinobo, που είναι πιο Cinobo (cinema no borders, aka σινεμά χωρίς όρια) από ποτέ.