realfm 97.8, ΑΚΟΥΣΤΕ LIVE
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Το νέο πρόγραμμα του realfm 97,8

10:28

Συντονιστείτε από τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019 στο νέο και ανανεωμένο πρόγραμμα του realfm 97,8.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

05:00-06:00 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ 

06:00-08:00 ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΛΤΗΣ-ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΚΑΣΙΜΗ

08:00-09:50 ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΟΥΔΑΛΑΚΗΣ- ΝΙΚΟΣ ΡΟΓΚΑΚΟΣ

09:50-10:00 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΤΣΙΚΩΣΤΑΣ

10:00-11:00 ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

11:00-12:00 ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΕΛΛΑΤΟΛΑΣ

12:00-13:50 ΜΑΝΟΣ ΝΙΦΛΗΣ-ΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

13:50-14:00 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΤΣΙΚΩΣΤΑΣ (Ε)

14:00-15:30 ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΑΛΑΜΑΡΑ

15:30-16:00 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ

16:00-18:00 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

18:00-20:00 ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΤΤΑΚΗΣ

20:00-21:00 ΙΩΣΗΦ ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ

21:00-23:00 ΜΑΡΩ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ – ΑΚΗΣ ΚΟΣΩΝΑΣ

23:00-24:00 BBC NEWSHOUR

24:00-05:00 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΒΙΘΗΣ

ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

21:00-22:00 ΜΑΡΩ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ – ΑΚΗΣ ΚΟΣΩΝΑΣ

22:00-23:00 ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ

24:00-03:00 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ

03:00-05:00 REAL MUSIC

ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ

06:00-07:00 ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΓΡΙΦΟΙ

07:00-09:00 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

09:00-12:00 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΚΟΥΣΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

12:00-14:00 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΓΑΝΗΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑΜΑΛΗ

14:00-16:00 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

16:00-17:00 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΥΖΙΩΤΗΣ

17:00-19:00 ΣΕΜΙΝΑ ΔΙΓΕΝΗ

19:00-21:00 REAL SPORTS

21:00-24:00 RMG

24:00-01:00 TOP OF THE POPS (BBC)

01:00-06:00 REAL MUSIC

ΚΥΡΙΑΚΗ

14:00-16:00 ΠΑΝΟΣ ΠΟΛΥΖΩΙΔΗΣ

17:00-19:00 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΝΗΣ

19:00-22:00 REAL SPORTS

22:00-24:00 ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΩΤΣΙΔΗΣ-ΜΑΡΙΝΟΣ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ

24:00-05:00 REAL MUSIC

ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ

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