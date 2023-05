Το νέο τραγούδι της Ντούα Λίπα για την ταινία «Barbie»

H διάσημη τραγουδίστρια Ντούα Λίπα (Dua Lipa) ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου της τραγουδιού «Dance the Night» για την πολυαναμενόμενη ταινία «Barbie» η οποία θα κάνει πρεμιέρα στην μεγάλη οθόνη στις 21 Ιουλίου.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδωσε μία μικρή γεύση από το νέο της τραγούδι αποτυπώνοντας μία από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές του τρέιλερ που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο.

«Αυτή η «Barbie» έχει ένα τραγούδι που έρχεται αυτή την εβδομάδα... ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ», έγραψε η ποπ σταρ στο Ιnstagram ενώ μοιράζεται ένα μικρό στίχο του νέου τραγουδιού. «Just come along for the ride!», τραγουδά η Ντούα Λίπα στο τέλος του teaser.