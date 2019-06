Το νέο τραγούδι της Τέιλορ Σουίφτ και η έκκληση για ίσα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ

Το βίντεο κλιπ του νέου τραγουδιού της Σουίφτ "You Need to Calm Down" περιλαμβάνει μια σύντομη εμφάνιση της πάλαι ποτέ αντιπάλου της Κέιτι Πέρι αλλά και φιλοξενεί και μια πλειάδα εκπροσώπων της σόουμπιζ. Η εμφάνιση της Πέρι σηματοδοτεί το τέλος της διαμάχης μεταξύ των δύο μουσικών, που ξεκίνησε το 2013 με αφορμή τους τραγουδιστές που τις συνόδευαν στα φωνητικά κατά τη διάρκεια των εμφανίσεών τους.