Το «Once Upon a Time in Hollywood» του Ταραντίνο ώθησε τον Μάικλ Τζ. Φοξ να αποσυρθεί από την υποκριτική

Ο Μάικλ Τζ. Φοξ είπε ότι επέλεξε να αποσυρθεί από την υποκριτική μεταξύ άλλων λόγων και όταν παρακολούθησε την ταινία «Once Upon a Time in Hollywood» του Κουέντιν Ταραντίνο.

Ο Καναδός ηθοποιός διαγνώστηκε με τη νόσο του Πάρκινσον το 1991 σε ηλικία 29 ετών. Το 1998 αποκάλυψε το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει και το 2020 ο πρωταγωνιστής της κινηματογραφικής σειράς «Back to the Future» ανακοίνωσε ότι θα συνταξιοδοτηθεί.

Σε πρόσφατη συνέντευξη στο περιοδικό «Empire» ο Μάικλ Τζ. Φοξ εξήγησε ότι στην απόφασή του να απομακρυνθεί από την υποκριτική ωθήθηκε εν μέρει από την ταινία του Ταραντίνο του 2019 «Once Upon a Time in Hollywood».

Ο ηθοποιός είπε ότι βλέποντας μια σκηνή στην ταινία, στην οποία πρωταγωνιστεί ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο ως όχι πλέον επιτυχημένος ηθοποιός και ο Μπραντ Πιτ ως κασκαντέρ του στο Λος Άντζελες της δεκαετίας του '60, του θύμισε τους αγώνες που έδωσε στην πραγματική ζωή.

Ο Φοξ θυμήθηκε ότι όταν γύριζε τη σειρά The Good Fight, spin-off του επιτυχημένου σίριαλ The Good Wife, είχε πρόβλημα να θυμηθεί τα λόγια του λόγω της ασθένειάς του.

«Σκέφτηκα το Once Upon A Time in Hollywood» είπε ο Φοξ. «Υπάρχει μια σκηνή, στην οποία ο χαρακτήρας του Λεονάρντο Ντι Κάπριο δεν θυμάται πια τα λόγια του.

«Επιστρέφει στο καμαρίνι του και ουρλιάζει στον εαυτό του στον καθρέφτη. Έζησα αυτή τη στιγμή, κοίταξα στον καθρέφτη και σκέφτηκα: "Δεν μπορώ να τα θυμηθώ πια. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε. Ήταν ήρεμο"».

Τον Απρίλιο, ο ηθοποιός - ο οποίος ίδρυσε φιλανθρωπική οργάνωση που δραστηριοποιείται για την εύρεση θεραπείας για το Πάρκινσον είπε ότι η ζωή με τη νόσο «γίνεται πιο δύσκολη» κάθε μέρα.