Το σκάνδαλο Λεβίνσκι θέμα της τηλεοπτικής σειράς «American Crime Story»

Η τηλεοπτική σειρά/ανθολογία «American Crime Story» επιστρέφει με μία νέα ιστορία με τίτλο «Impeachment».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πρόκειται για το σκάνδαλο Monicagate και τη διαδικασία αποπομπής του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον. Στη μεταφορά της ιστορίας στη μικρή οθόνη θα εμφανιστούν η Σάρα Πόλσον ως Λίντα Τριπ, πρόσωπο-κλειδί στο σκάνδαλο που συγκλόνισε την αμερικανική κοινή γνώμη, η Ανάλι Άσφορντ ως Πόλα Τζόουνς και η Μπέανι Φέλντστάιν ως Μόνικα Λεβίνσκι.

Στη μίνι σειρά επανεξετάζονται οι πιο σύνθετες, διχαστικές ιστορίες της σύγχρονης εποχής.

Η Μόνικα Λεβίνσκι θα είναι παραγωγός της ιστορίας με τίτλο «Impeachment» το σενάριο της οποίας γράφει η Σάρα Μπέργκες, η οποία θα είναι επίσης εκτελεστική παραγωγός μαζί με τη ομάδα παραγωγής του «American Crime Story» (Ράιαν Μέρφι, Σάρα Πόλσον, Σκοτ Αλεξάντερ, Μπραν Φάλτσακ, Λάρι Καραζέβσκι κ.ά.). «Της είπα: “Κανένας δεν πρέπει να πει την ιστορία, μόνο εσύ. Αν θέλεις να αναλάβεις την παραγωγή μαζί μου, θα το ήθελα πολύ”» δήλωσε ο Μέρφι σε παλαιότερη συνέντευξή του στο THR αναφερόμενος σε συνομιλία που είχε με τη Μόνικα Λεβίνσκι.

Η σειρά βασίζεται στο bestselling βιβλίο του Τζέφρι Τούμπιν «A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President».

Το «Impeachment: American Crime Story» θα κάνει πρεμιέρα στις 27 Σεπτεμβρίου.