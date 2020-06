Το Studio Ghibli επιβεβαίωσε την επόμενη ταινία του, «Aya And The Witch»

Το Studio Ghibli επιβεβαίωσε ότι η επόμενη ταινία που θα κυκλοφορήσει θα έχει τίτλο «Aya And The Witch».

Βασισμένη στο παιδικό βιβλίο «Earwig And The Witch» της αείμνηστης Νταϊάνα Ουίν Τζόουνς - η νέα ταινία σκηνοθετήθηκε από τον γιο του ιδρυτή του στούντιο, Χαγιάο Μιγιαζάκι, Γκορό Μιγιαζάκι.

Η ταινία «Aya And The Witch» θα κάνει πρεμιέρα φέτος τον χειμώνα στο τηλεοπτικό δίκτυο NHK της Ιαπωνίας με τίτλο «Aya to Majo».