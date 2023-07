Το Χόλιγουντ παραλύει, οι ηθοποιοί άρχισαν την απεργία τους

Οι ηθοποιοί του Χόλιγουντ άρχισαν χθες, Παρασκευή, την απεργία τους διαμαρτυρόμενοι μπροστά στα μεγάλα στούντιο μαζί με τους σεναριογράφους, σε ένα διπλό κοινωνικό κίνημα που προκαλεί την χειρότερη παράλυση του τομέα εδώ και πάνω από 60 χρόνια.

Εκατοντάδες απεργοί με πανό διαδήλωσαν μπροστά από το κτίριο του Netflix στην διάσημη Σάνσετ Μπουλβάρ του Λος Άντζελες, αλλά και σε άλλα μέρη της πόλης, όπως και στη Νέα Υόρκη μπροστά σε μεγάλα στούντιο και υπηρεσίες streaming, όπως οι HBO, Amazon ή η Paramount.

"Είμαστε εδώ για πολύ", δήλωσε στο AFP η Βέρα Τσέρνι από το Λος Άντζελες, κάνοντας λόγο για "ιστορική στιγμή".

"Τώρα είναι η ώρα να εξασφαλίσουμε τα συμβόλαια που θα εξυπηρετήσουν τις επόμενες γενιές ηθοποιών, όπως έγινε το 1960", πρόσθεσε η 44χρονη ηθοποιός που εμφανίζεται στις σειρές "The Americans" και "For All Mankind".

"'Spoiler alert': Θα κερδίσουμε", αναφερόταν στα πανό που κρατούσαν οι ηθοποιοί, μεταξύ των οποίων ο σταρ της σειράς "Ted Lasso" Τζέισον Σουντέικις, μπροστά στα στούντιο της NBC Universal στη Νέα Υόρκη.

"Προσπαθούμε απλώς να κερδίσουμε ένα ελάχιστο εισόδημα, που να μας επιτρέπει να ζούμε στη Νέα Υόρκη (...) όπου εργαζόμαστε", δήλωσε η 36χρονη ηθοποιός Κάσι Κίλοραν.

Πρόκειται για την πρώτη απεργία ηθοποιών και σεναριογράφων μαζί εδώ και 63 χρόνια στο Χόλιγουντ.

Η παραγωγή ταινιών και σειρών γινόταν ήδη με μεγάλη βραδύτητα από τις αρχές Μαΐου λόγω της κινητοποίησης των σεναριογράφων, αλλά με την συσπείρωση των ηθοποιών, η αμερικανική βιομηχανία γονατίζει: πέραν κάποιων "σαπουνόπερων" και ριάλιτι, τα γυρίσματα είναι απλώς αδύνατα.

Παρά την παράταση και τη μεσολάβηση της κυβέρνησης, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του συνδικάτου των ηθοποιών SAG-AFTRA και των εργοδοτών απέτυχαν, ενώ την ίδια ώρα το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών δείχνει να μεγαλώνει. Την Πέμπτη ο επικεφαλής της Disney Μπομπ Ίγκερ χαρακτήρισε "μη ρεαλιστικές" τις αξιώσεις των ηθοποιών και των σεναριογράφων.

Το συνδικάτο των ηθοποιών SAG-AFTRA --το μεγαλύτερο του Χόλιγουντ με 160.000 μέλη-- και το συνδικάτο Αμερικανών σεναριογράφων (Writers Guild of America -- WGA) ζητούν αυξήσεις στον βασικό μισθό και residuals (οικονομικές αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους ηθοποιούς, σκηνοθέτες και άλλους καλλιτέχνες που μετέχουν σε τηλεοπτικά σόου και ταινίες σε περιπτώσεις επαναλήψεων, αναμετάδοσης, κυκλοφορίας DVD, ή μέσων streaming) στην εποχή του τηλεοπτικού στρίμινγκ (μετάδοση συνεχούς ροής) και διασφαλίσεις πως η εργασία τους δεν θα αντικατασταθεί από την τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Κανείς δεν γνωρίζει πόσο θα διαρκέσει η απεργία αυτή, αλλά αν πάρει σε μάκρος μπορεί να καθυστερήσει την παραγωγή πολλών μπλοκμπάστερ, όπως τα "Deadpool 3" και "Ghostbusters 4".