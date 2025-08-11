Τομ Χόλαντ στα γυρίσματα του «Spider-Man: Brand New Day»: «Νιώθω διαφορετικά αυτήν τη φορά» - Real.gr

Η Sony Pictures κυκλοφόρησε ένα βίντεο από τα παρασκήνια της επερχόμενης ταινίας «Spider-Man: Brand New Day», προσφέροντας στους θαυμαστές μια ματιά από τα γυρίσματα της πρώτης ημέρας στη Γλασκώβη.

Στο κλιπ, διάρκειας 60 δευτερολέπτων, ο πρωταγωνιστής Τομ Χόλαντ (ψ) φαίνεται να φοράει τη νέα στολή του αγαπημένου υπερήρωα, να συνομιλεί με ενθουσιώδεις νεαρούς θαυμαστές και να γυρίζει μία σκηνή δράσης πάνω σε ένα κινούμενο τανκ.

«Είναι η πρώτη ημέρα, η 4η φορά στην ιστορία μου στο “Spider-Man”», ακούγεται να λέει ο Χόλαντ στο βίντεο.