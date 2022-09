Τομ Κρουζ: Aψηφά τον κίνδυνο πάνω σε αεροπλάνο για ριψοκίνδυνο stunt του Mission Imposible - ΒΙΝΤΕΟ

Σημειωτέον ο σταρ κάνει μόνος του όλες τις επικίνδυνες σκηνές των ταινιών δράσης, που συμμετέχει, χωρίς καμία βοήθεια από κασκαντέρ.

«Γεια σας... Όπως μπορείτε να δείτε, γυρίζω την τελευταίο μέρος της ταινίας Mission: Impossible. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε πάνω από το πανέμορφο φαράγγι του ποταμού Blyde στην εκπληκτική Νότια Αφρική», είπε μεταξύ άλλων στο βίντεο ο Κρουζ.

Fun Fact: The very first public screening of #TopGunMaverick was at #CinemaCon back in April, and this is how Tom Cruise introduced the film…pic.twitter.com/fkGF7Nn18n