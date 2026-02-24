TV REAL: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Τρίτη 24 Φεβρουαρίου σήμερα και η ομάδα του Real Life, ανάμεσα σε δελτία ειδήσεων και εκπομπές, σας προτείνει:

ΕΡΤ1

«WORDS ON BATHROOM WALLS»

ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ

Ο Άνταμ είναι ένας πνευματώδης, εσωστρεφής έφηβος που κυνηγάει το όνειρό του να γίνει σεφ. Όταν όμως ο Άνταμ διαγνωσθεί με μια ψυχική ασθένεια, ζει με τον φόβο ότι θα εκτεθεί. Μέχρι που συναντάει τη Μάγια, ένα ειλικρινές κι έντονα έξυπνο κορίτσι, που τον εμπνέει να ανοίξει την καρδιά του και να μην καθορίζεται από την κατάστασή του.

Σκηνοθεσία: Thor Freudenthal

Κύριοι Ρόλοι: Charlie Plummer, Taylor Russell, Andy Garcia

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, 19:00

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΕΟΕ

(ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗ

«COCKTAIL», 00:10

Ο Μπράιαν Φλάναγκαν είναι ένας νεαρός γοητευτικός και φιλόδοξος νεαρός μπάρμαν που με τη βοήθεια ενός επαγγελματία, γίνεται ένας από τους πιο περιζήτητους μπάρμαν της ανατολικής πλευράς του Μανχάταν. Όταν το καλοκαίρι μετακομίζει στην Τζαμάικα, γνωρίζει κι ερωτεύεται μια νεαρή, ατίθαση κι ανεξάρτητη ζωγράφο, την Τζόρνταν. Ο έρωτας ανοίγει νέες προοπτικές στη ζωή του εγωκεντρικού Μπράιαν, που ανακαλύπτει ότι η ζωή έχει κι άλλες ομορφιές πέρα από το μπαρ. Μέσα από μια δυνατή σχέση καταλαβαίνει ότι βρήκε επιτέλους τον άνθρωπο που θα του διδάξει την αλήθεια για την αγάπη, την ευτυχία και πάνω απ’ όλα την αλήθεια για τον ίδιο του τον εαυτό. Σύντομα όμως παρασύρεται από τη νέα του ζωή, και σιγά-σιγά χάνει τον εαυτό του, αλλά και την κοπέλα που αγαπά.

Σκηνοθεσία: Roger Donaldson

Κύριοι Ρόλοι: Tom Cruise, Bryan Brown, Elisabeth Shue

ΣΚΑΪ, 21:00

«Ο ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ»

ΕΠΟΣ

Ο Μάξιμος Δέκιμος Μερίδιος είναι ο καλύτερος και παράλληλα πιο λαοφιλής από τους στρατηγούς του αυτοκράτορα Μάρκου Αυρήλιου, ο οποίος όταν πεθαίνει τον αφήνει ως διάδοχο του θρόνου, υποσκελίζοντας τον ίδιο το γιο του, τον Κόμμοδο, με την ελπίδα πως ο Μάξιμος θα μπορέσει να λειτουργήσει ως γέφυρα για τη μετάβαση από τη μοναρχία προς τη δημοκρατία. Ωστόσο, ο δολοπλόκος Κόμμοδος θα κατορθώσει να τον βγάλει από το προσκήνιο, καθαιρώντας τον και καταδικάζοντας τον σε θάνατο. Παρόλο που ο Μάξιμος θα γλιτώσει την εκτέλεση, δεν θα μπορέσει να κάνει το ίδιο και για την οικογένεια του, κι έτσι, ως μονομάχος πλέον, περιμένει την κατάλληλη ευκαιρία για να δράσει και να εκδικηθεί. Η ευκαιρία δεν θα αργήσει να παρουσιαστεί, με την ευκαιρία διοργάνωσης μονομαχιών προς τιμήν του νέου αυτοκράτορα στη Ρώμη, όπου καλείται να συμμετάσχει και η ομάδα του Μάξιμου.

Σκηνοθεσία: Ridley Scott

Κύριοι Ρόλοι: Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen

MEGA, 22:00

ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

UEFA CHAMPIONS LEAGUE

LEAGUE PHASE

PLAY OFF, ΦΑΣΗ 2

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ