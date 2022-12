Τζέιμς Κάμερον: O κινηματογράφος είναι «ζωντανός και πιο υπέροχος από ποτέ»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ενώ η πανδημία άλλαξε το επιχειρηματικό μοντέλο για τις ταινίες του Χόλιγουντ, ο Τζέιμς Κάμερον ανέβηκε στη σκηνή, στην πρεμιέρα της ταινίας του «Avatar: The Way of Water» στο Λονδίνο, για να δηλώσει ότι η κινηματογραφική εμπειρία επέστρεψε και είναι πιο υγιής από ποτέ.