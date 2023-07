Τζέιμς Κάμερον: Ο σκηνοθέτης του «Τιτανικού» ετοιμάζεται να κάνει σειρά την τραγωδία του «Titan»

Σύμφωνα με γνώστες της υπόθεσης, μια πλατφόρμα streaming προσέγγισε τον καταξιωμένο σκηνοθέτη - ο οποίος έχει εξερευνήσει τον Τιτανικό με βαθυσκάφος 30 φορές - για να διηγηθεί με το δικό του μοναδικό τρόπο την ιστορία των πέντε δισεκατομμυριούχων που έχασαν με τραγικό τρόπο τη ζωή τους μέσα στο υποβρύχιο που συνεθλίβη τον προηγούμενο μήνα μόλις 500 μέτρα μακριά από το σημείο όπου βυθίστηκε ο Τιτανικός πριν από 111 χρόνια, το 1912.

Μια πηγή σχολίασε ότι «η καταστροφή του Titan αντιμετωπίζεται ήδη ως μια μεγάλη σειρά για μια από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες streamering στον κόσμο - και ο Τζέιμς είναι η πρώτη επιλογή για τη θέση του σκηνοθέτη. Είναι ένα θέμα κοντά στην καρδιά του».

«Είπε την ιστορία του Τιτανικού με τόση συμπόνοια, που του φαίνεται φυσικό βήμα να το κάνει. Η αναδρομή στα βήματα των επιβατών του Τitan είναι ένα τεράστιο εγχείρημα, αλλά θα αφιερωθεί πολύς χρόνος, χρήματα και πόροι σε αυτό», αναφέρει η ίδια πηγή.

‘Titanic’ director James Cameron on the ‘catastrophic implosion’ of Titan submersible: “I’m struck by the similarity of the Titanic disaster itself, where the captain was repeatedly warned about ice ahead of his ship and yet he steamed at full speed into an ice field." pic.twitter.com/vO8JkCXS5f