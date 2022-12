Τζέιμς Κάμερον σε Ματ Ντέιμον για την απόρριψη της προσφοράς για το «Avatar»: «Ξεπέρασέ το!»

Σε συνέντευξη που έδωσε ο σκηνοθέτης στο ραδιόφωνο του BBC, με αφορμή την κυκλοφορία του «Avatar: The Way of Water», ρωτήθηκε για την απόρριψη που δέχτηκε από τον Ντέιμον και απάντησε γελώντας: «Επικρίνει τον εαυτό του γι' αυτό. Πραγματικά πιστεύω ότι "Ματ είσαι ένας από τους μεγαλύτερους αστέρες του κινηματογράφου στον κόσμο, ξεπέρασέ το". Αλλά έπρεπε να κάνει μια άλλη ταινία το "Bourne" και δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Οπότε έπρεπε να το αρνηθεί δυστυχώς».