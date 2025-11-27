Τζένη Γεωργιάδη : «Η Eurovision ήταν  πάντα ένα μεγάλο όνειρό μου!» - Real.gr

Την δική της υποψηφιότητα στον εθνικό τελικό της Eurovision 2026, κατάθεσε η Τζένη Γεωργιάδη, με ένα τραγούδι, που όσοι το έχουν ακούσει, αποτελεί έκπληξη! «Η Eurovision ήταν πάντα ένα μεγάλο όνειρό μου, ένας σημαντικός μουσικός στόχος», εξομολογείται η ίδια και νιώθει συγκινημένη, με την ευκαιρία που της δίνεται τώρα, να το διεκδικήσει.

Η Τζένη Γεωργιάδη ανήκει στη νέα γενιά τραγουδιστών με έντονη δισκογραφική παρουσία και με δυνατές συνεργασίες όπως ο Στέφανος Κορκολής, η Ρεβέκκα Ρούση, ο Βασίλης Δήμας, ο Χρήστος Σαντικάι, o Θοδωρής Μαραντίνης, ο Apon και άλλοι. Σημαντικός σταθμός στην μουσική της σταδιοδρομία, η διασκευή του «Κρύψου», με τους Onirama και τον Θοδωρή Μαραντίνη, να συμμετέχουν ενεργά τόσο στην ενορχήστρωση όσο και στο βιντεοκλίπ, κάτι που δεν έχουν ξανακάνει για άλλο καλλιτέχνη.

Πρόσφατα, η νεαρή ερμηνεύτρια προκάλεσε κύμα συγκίνησης και συμπαράστασης, με ένα εξομολογητικό βίντεο που ανάρτησε στα social media, αποκαλύπτοντας το μουσικό bullying που έχει βιώσει, και περιγράφοντας τους λόγους, που την οδήγησαν τη δεδομένη χρονική στιγμή, να κυνηγήσει το όνειρό της, αυτό της συμμετοχής στη Eurovision, στέλνοντας παράλληλα ένα ηχηρό μήνυμα, σε όσους έχουν περάσει τα ίδια με εκείνη, να μην το βάζουν κάτω, και να μην εγκαταλείπουν τα όνειρά τους.

Δείτε το βίντεο: