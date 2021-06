Τζένιφερ Λόπεζ και Ρίκι Μάρτιν στο τρέιλερ της σειράς «Behind the Music»

Η Paramount + κυκλοφόρησε το τρέιλερ της σειράς ντοκιμαντέρ «Behind the Music» που αναβιώνει και θα κάνει πρεμιέρα στις 29 Ιουλίου στην υπηρεσία streaming.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το πρώτο επεισόδιο εξερευνά την καριέρα των Ρίκι Μάρτιν και LL Cool J.

Οι επόμενοι καλλιτέχνες που θα προβληθούν στη σειρά ντοκιμαντέρ είναι οι Χιούι Λιούις, Busta Rhymes, Duran Duran, New Kids On the Block, Μπρετ Μάικλς και και Fat Joe.