Βέρα Φαρμίγκα και Μαρκ Γουόλμπεργκ σε νέα παραγωγή της Apple Studios με «άρωμα» NBA - Real.gr

Η βραβευμένη ηθοποιός Βέρα Φαρμίγκα (Vera Farmiga) πρόκειται να συμπρωταγωνιστήσει με τον Μαρκ Γουόλμπεργκ (Mark Wahlberg) σε μία νέα, προς το παρόν άτιτλη, ταινία της Apple Studios.

Ο Στίβεν Τσμπόσκι (Stephen Chbosky), θα αναλάβει τόσο το σενάριο όσο και τη σκηνοθεσία, σε παραγωγή των Plan B και The SpringHill Company.

Η ταινία θα είναι η αμερικανική εκδοχή της γερμανικής παραγωγής του 2023, «Weekend Rebels». Το αρχικό φιλμ αφηγείται την αληθινή ιστορία ενός πατέρα που συνοδεύει τον 10χρονο γιο του, ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, σε κάθε αγώνα ποδοσφαίρου της Premier League, με σκοπό να διαλέξει την αγαπημένη του ομάδα. Κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους στη Γερμανία, πατέρας και γιος βρίσκουν όλα όσα δεν έψαχναν, αλλά σίγουρα χρειάζονταν. Το φιλμ είναι εμπνευσμένο από την αληθινή ιστορία των Mirco και Jason von Juterzcenka.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Deadline, το φιλόδοξο ριμέικ θα προσαρμόσει την πλοκή του στον κόσμο του NBA, μια κίνηση που θεωρείται αναμενόμενη, λόγω της συμμετοχής της εταιρείας παραγωγής SpringHill, την οποία συνίδρυσε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς (LeBron James) το 2020.

Σημειώνεται ότι είναι η δεύτερη συνεργασία του Γουόλμπεργκ με την Apple, μετά την επιτυχία του «The Family Plan», (2023) που έσπασε ρεκόρ τηλεθέασης στην πλατφόρμα.

Η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός θα εμφανιστεί επίσης στην επερχόμενη ταινία «The Conjuring: Last Rites», που αποτελεί το τελευταίο κεφάλαιο της 12χρονης συνεργασίας της με τον Πάτρικ Γουίλσον (Patrick Wilson) σε ένα από τα πιο επιτυχημένα κινηματογραφικά franchises τρόμου όλων των εποχών. Την σκηνοθεσία υπογράφει ο Μάικλ Τσάβες (Michael Chaves) και αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 5 Σεπτεμβρίου.

Στην συνέχεια θα πρωταγωνιστήσει στο φιλμ του Netflix «Boots», στην βιογραφική ταινία «The Leader» υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Μάικλ Τζ. Γκάλαχερ (Michael J. Gallagher) και στο κατασκοπευτικό θρίλερ «Billion Dollar Spy» της Άμα Ασάντε (Amma Assante), με φόντο τον Ψυχρό Πόλεμο.