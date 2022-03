Χαμός με το χαστούκι του Γουίλ Σμιθ στον Κρις Ροκ - Μπορεί να χάσει το Όσκαρ;

Συγκεκριμένα ο Ροκ, πρότεινε στη Τζέιντα Πίνκερ Σμιθ, η οποία έχει αλωπεκίαση, να γυρίσει σίκουελ για το «G.I. Jane», στο οποίο η Demi Moore είχε πρωταγωνιστήσει με ξυρισμένο κεφάλι. Τη στιγμή που ο Ροκ έκανε το αστείο, ο Σμιθ φάνηκε να γελάει, ωστόσο η σύζυγός του έκανε μία γκριμάτσα δείχνοντας ότι δεν της άρεσε καθόλου αυτό που άκουσε.

Τότε ο Σμιθ χωρίς να πει τίποτα και φανερά ενοχλημένος, σηκώθηκε από τη θέση του έχοντας στρέψει όλα τα βλέμματα πάνω του, στάθηκε μπροστά στον διάσημο Αμερικανό κωμικό, του έδωσε ένα χαστούκι και επέστρεψε στη θέση του.

Μάλιστα, όταν κάθισε στη θέση του ακούστηκε να λέει: «Να μην ξαναπιάσεις στο γαμ.. στόμα σου τη γυναίκα μου».

Δείτε το βίντεο με το χαστούκι του Σμιθ στον Ροκ

Chris Rock made a joke about Will Smith's wife, Jada Pinkett-Smith being in "G.I. Jane" because of her bald head.

She's spoken openly about having a hair loss condition.

Will Smith ran on stage, and slapped Chris Rock.

What a slap!!#Oscarspic.twitter.com/GdpRCtMJPK