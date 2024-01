Χρυσές Σφαίρες 2024: Στον Λάνθιμο για το «Poor Things» το βραβείο καλύτερης κωμωδίας – Στην Έμμα Στόουν το βραβείο Α' γυναικείου ρόλου

Η Έμμα Στόουν, το απόλυτο Φαβορί της βραδιάς κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα για τον Α Γυναικείο ρόλο της Μπέλλα Μπάξτερ στο «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου.

«Τόνυ σε ευχαριστώ για το σενάριο. Γιώργο δεν ξέρω τι άλλο να σου πω αλλά είμαι απόλυτα ευγνώμων που γνωριστήκαμε. Η Μπέλλα στην ταινία είναι σα να παίζει σε ρομαντική κωμωδία. […] αποδέχεται με ευκολία τα πάντα. Μένει και ζει μέσα μου» τόνισε η ηθοποιός.

Poor Things is taking home the award for Best Picture – Musical/Comedy! ?

Congratulations! #GoldenGlobespic.twitter.com/PJ0mYEOtaB