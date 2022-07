Ο Zac Efron και το Netflix βρέθηκαν και οι δύο στα δικαστήρια για τη σειρά τους Down To Earth. Ο 34χρονος ηθοποιός και η streaming πλατφόρμα μηνύονται από το brand υγείας και ευεξίας Down To Earth Organics, σύμφωνα με έγγραφα που εξασφάλισε το TMZ.